Hiện tại, không khí lạnh đang gây mưa không đều. Nơi có mưa chủ yếu tập trung ở vùng núi Lai Châu, Lào Cai, một phần Tuyên Quang và khu vực Ninh Bình, Hà Nội, Phú Thọ. Những cơn mưa này sẽ còn tiếp diễn trong 1-2 giờ tới.

Mặc dù đã gần bước sang mùa đông, nhưng trong cơn mưa sáng nay, vẫn kèm theo sấm chớp như mùa hè, người dân di chuyển trong khung giờ cao điểm sáng cần lưu ý.

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa dông, nhiệt độ giảm. Ảnh minh họa

Dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục gây ra tình trạng có lúc có mưa dông trong hôm nay ở khu vực Bắc Bộ, riêng khoảng thời gian chiều tối và đêm nay có thể có mưa to cục bộ. Do cường độ không khí lạnh yếu, lệch Đông nên nhiệt độ giảm chủ yếu do mưa.

Nhiệt độ cao nhất trưa, chiều nay ở nhiều nơi từ 28-31 độ C. Một số nơi như phường Tân Hòa, phường Điện Biên Phủ mưa muộn nên nhiệt độ cao hơn, 32 độ C.

Ở miền Trung, không khí lạnh cũng sẽ gây mưa gián đoạn cho các phường từ Tĩnh Gia đến phường Đồng Hới, trong đó phường Đồng Hới sẽ mưa muộn vào đêm nay. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-30 độ C, trời mát.

Các khu vực còn lại của miền Trung không chịu tác động của không khí lạnh nên thời tiết ít thay đổi. Cả ngày hôm nay, từ phường Đông Hà đến phường Phan Thiết và các phường ở cao nguyên Trung Bộ chủ đạo là nắng, riêng phường Hải Châu và Kon Tum, Bắc Gia Nghĩa có mưa. Nhiệt độ cao nhất tại các phường dao động từ 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ sáng đến khoảng 15h chiều nay, trời ít mây, nắng mạnh. Trưa chiều trời khá nóng, nhiệt độ cao nhất ở các phường bao gồm phường Bến Thành phổ biến từ 32-34 độ C, riêng phường Biên Hòa là 35 độ C.

Đến chiều tối và tối, nhiễu động gió Đông đưa ẩm vào sẽ khiến khu vực Nam Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Dự báo nhiễu động gió Đông sẽ còn duy trì mưa đến khoảng ngày 8/11. Từ ngày 9-10/11, mưa có xu hướng giảm xuống diện một vài nơi.

Trên biển, đặc khu Hoàng Sa hôm nay không mưa, trời nắng, gió cấp 4-5. Đặc khu Trường Sa cũng như vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.