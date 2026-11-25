Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), trong ngày và đêm 25/11, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống mức 13-16 độ C, vùng núi từ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Tại Tây Bắc Bộ, nền nhiệt thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Trong khi miền Bắc rét sâu, khu vực Trung Bộ tiếp diễn đợt mưa lớn diện rộng. Cụ thể, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; từ Quảng Trị đến TP. Huế có mưa vừa và rải rác có dông, riêng TP. Huế xuất hiện mưa to đến rất to. Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ chìm trong giá rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày 25/11. (Ảnh minh họa: TTXVN) ↵

Trên biển, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc ngày cấp 6-7, đêm cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng cao 4,0-6,0m (riêng khu vực đặc khu Hoàng Sa sóng cao 2,0-4,0m). Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc ngày cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,0-4,0m, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,0-4,0m. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 4-5, sóng cao 1,5-2,5m, kèm mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 25/11:

TP. Hà Nội: Nhiều mây, sáng có lúc mưa, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 18-21 độ C, khu Tây Bắc trên 22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây; Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; Quảng Trị đến TP. Huế có mưa vừa và rải rác có dông, riêng TP. Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C; cao nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Riêng TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.