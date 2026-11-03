Bắc Bình tiếp tục nâng chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số

1 tiết dạy học tiếng Chăm lớp 5 tại Trường Tiểu học & THCS Phan Hiệp

Giữ tiếng mẹ đẻ, nâng nền tảng học tập

Ở Trường Tiểu học và THCS Phan Hiệp (xã Bắc Bình), tiếng Chăm không chỉ hiện diện trong đời sống mà còn được duy trì trong từng tiết học. Với 985 học sinh, trong đó 98% là học sinh dân tộc Chăm, việc dạy tiếng mẹ đẻ gắn với tăng cường tiếng Việt được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Bá Đình Nhiên - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Dạy tiếng Chăm không chỉ giúp học sinh gìn giữ tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tạo sự gắn kết giữa nhà trường với đời sống cộng đồng. Song song đó, củng cố tiếng Việt giúp các em thuận lợi hơn trong tiếp thu kiến thức, giao tiếp và học tập”.

Năm học 2025 - 2026, tiếng Chăm được giảng dạy 2 tiết/tuần ở các khối lớp từ lớp 1 - 5. Đặc biệt, trường được lựa chọn tham gia triển khai, thử nghiệm chương trình và sách giáo khoa tiếng Chăm lớp 5. Đây là điều kiện để giáo viên tiếp cận tài liệu mới, đồng thời góp phần đánh giá tính phù hợp của chương trình với thực tế học sinh địa phương. Cô Văn Thị Kim Nương, giáo viên tiếng Chăm chia sẻ: “Tiếng Chăm đã được đưa vào giảng dạy nhiều năm học qua. Hiện nay, có sách giáo khoa tiếng Chăm nên việc dạy và học thuận lợi hơn, giúp khơi dậy niềm yêu thích, góp phần bảo tồn chữ viết của dân tộc”.

Trường Tiểu học & THCS Phan Hiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào dạy học

Cùng với tiếng mẹ đẻ, nhà trường dành sự quan tâm đến việc tăng cường tiếng Việt, nhất là học sinh lớp 1, lớp 2, với 2 tiết/tuần. Các lớp làm quen tiếng Việt trước thềm năm học cũng được tổ chức cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1. Qua đó, các em có thêm thời gian làm quen với ngôn ngữ học tập, hạn chế những bỡ ngỡ khi bước vào môi trường tiểu học.

Không dừng lại ở việc củng cố nền tảng ngôn ngữ, nhà trường còn từng bước đổi mới hoạt động dạy học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các hoạt động STEM được triển khai từ lớp 1 - 9, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức vào thực hành, phát triển tư duy và khả năng sáng tạo. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy cũng được đẩy mạnh; hồ sơ giáo viên được lưu trữ trên hệ thống vnEdu, học bạ số được triển khai. Từ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên rõ rệt.

Học sinh luyện viết tiếng Chăm

Từ ổn định trường, lớp đến nâng chất lượng giáo dục

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Bình cho biết: “Sau sắp xếp, các trường cơ bản ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Địa phương xác định ưu tiên giáo dục vùng đồng bào DTTS, chỉ đạo các trường rà soát đối tượng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh”. Tuy nhiên, đời sống một bộ phận đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, tình trạng học sinh nghỉ học theo mùa vụ, phụ giúp gia đình vẫn là vấn đề cần quan tâm. Một số trường còn thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học 2 buổi/ngày.

1 tiết dạy học tại Trường Tiểu học & THCS Phan Hiệp

Theo ông Tuấn, thời gian tới, địa phương tiếp tục củng cố phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp. Cùng với đó, xã tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các đoàn thể duy trì sĩ số. Đồng thời, kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất, nhất là tại các trường thuộc vùng đồng bào DTTS. Bắc Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 có 6/8 trường đạt chuẩn quốc gia.

Từ gìn giữ tiếng Chăm, củng cố tiếng Việt đến cải thiện điều kiện dạy và học, Bắc Bình đang từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng đồng bào DTTS. Qua đó, giúp các em vững vàng hơn trên hành trình chinh phục tri thức và tương lai.

Sau sắp xếp, xã Bắc Bình có 8 trường công lập, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS (1 trường phổ thông dân tộc nội trú) và 2 trường tiểu học và THCS. Toàn xã có 553 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Năm học 2025 - 2026, xã Bắc Bình có 3.816 học sinh DTTS trong tổng số 7.747 học sinh ở 3 cấp học. Trong đó, tỷ lệ học sinh DTTS ở bậc mầm non là 53,61%, tiểu học 42,81% và THCS 57,07%.