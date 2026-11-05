Bắc Bình thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ học sinh DTTS

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Bình Trần Quốc Tuấn cho biết, trong 2 năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026, xã quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS. Riêng năm học 2025 - 2026, toàn xã có 8 trường học với 3.816 học sinh DTTS, chiếm 49,26% tổng số học sinh. Địa phương đã hỗ trợ hơn 54.400 kg gạo và cấp học bổng cho 518 học sinh với kinh phí hơn 10,87 tỷ đồng; hỗ trợ tăng cường tiếng Việt và đồ dùng học tập hơn 72 triệu đồng; hỗ trợ học sinh DTTS thuộc hộ nghèo hơn 135 triệu đồng. Từ ngày 1/1/2026, học sinh DTTS được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Bình Trần Quốc Tuấn báo cáo tại buổi làm việc

Qua khảo sát, các trường học đã chủ động rà soát, thực hiện chính sách theo đúng đối tượng thụ hưởng. Tại Trường Mầm non Hoa Nắng, năm học 2025 - 2026 có 668/676 trẻ là người DTTS. Nhà trường đã thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh với tổng kinh phí 8,7 triệu đồng, bảo đảm công khai, kịp thời.

Tại Trường Tiểu học và THCS Phan Hòa, kinh phí hỗ trợ học sinh thuộc hộ nghèo trong 2 năm học lần lượt đạt 22,4 triệu đồng và 33,4 triệu đồng. Nhà trường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với 1.563 học sinh DTTS, tổng kinh phí 866,72 triệu đồng.

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Bình

Trong khi đó, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Bình có 257 học sinh trong năm học 2025 - 2026, 100% là học sinh DTTS. Nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ hỗ trợ, bảo đảm toàn bộ học sinh được hỗ trợ bảo hiểm y tế, đồng thời duy trì công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý nội trú.

Một góc xã Bắc Bình nhìn từ trên cao

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai chính sách vẫn gặp một số khó khăn do điều kiện kinh tế của một bộ phận gia đình học sinh còn hạn chế; cơ sở vật chất tại một số trường còn thiếu, xuống cấp. Đặc biệt, kinh phí thuê nhân công nấu ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Bình còn thấp. Các trường kiến nghị tiếp tục được quan tâm đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và kinh phí phục vụ học sinh.

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND xã Bắc Bình tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS. Đồng thời, rà soát, đối chiếu số liệu học sinh thuộc diện thụ hưởng, kinh phí thực hiện từng chính sách; làm rõ những trường hợp chưa được giải quyết đầy đủ chế độ, nhất là chính sách bảo hiểm y tế.

Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách mới đến người dân. Cùng với đó, phát huy sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, gia đình và các đoàn thể trong vận động học sinh đến lớp, duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng bỏ học. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm mọi học sinh thuộc diện thụ hưởng đều được tiếp cận đầy đủ các chính sách theo quy định.