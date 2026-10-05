Bạc bật tăng, nhưng chưa thể lạc quan

Theo phân tích của Mai Thy - CEWA Level 1, giá bạc COMEX tăng gần 1,5% trong phiên 5/10, trong khi các quỹ ETF bạc giảm hơn 0,5%. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa nhất định giữa thị trường kỳ hạn và dòng tiền đầu tư.

Trong khi đó, chỉ số DXY nhích tăng, chưa tạo thêm thuận lợi cho nhóm kim loại quý. Ngược lại, diễn biến tích cực của nhóm kim loại công nghiệp đang trở thành yếu tố hỗ trợ đáng chú ý đối với giá bạc.

Tâm lý thị trường từ cuối tháng 6 đến nay nhìn chung vẫn trong trạng thái thận trọng, chủ yếu quan sát diễn biến mới. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy sự quan tâm và chuẩn bị của nhà đầu tư đối với những tài sản có độ nhạy cao như bạc.

Giá bạc trong nước tăng trở lại

Tại thị trường trong nước, giá bạc ngày 5/10 nhìn chung tăng trở lại. Các thương hiệu Phú Quý, DOJI và Ancarat đồng loạt điều chỉnh tăng, trong khi Sacombank-SBJ giảm nhẹ. Diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn có sự phân hóa.

Theo nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane - Nguồn dữ liệu: Trading View.

Trong bối cảnh giá bạc thế giới đang phục hồi nhưng chưa xác nhận rõ xu hướng ngắn hạn, diễn biến giá trong nước tiếp tục chịu tác động đáng kể từ thị trường quốc tế. Bạc COMEX phục hồi, nhưng chưa xác nhận kết thúc nhịp điều chỉnh

Theo phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!), nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane; nguồn dữ liệu: TradingView, sau khi đạt đỉnh 72,05 USD/oz, giá bạc bước vào một nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Theo kịch bản phân tích, nhịp điều chỉnh này có thể hướng về vùng hỗ trợ quanh 58,975 USD/oz. Hiện giá bạc đang ghi nhận nhịp phục hồi. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ cơ sở để xác nhận nhịp điều chỉnh ngắn hạn đã kết thúc.

Đáng chú ý, việc giá bứt phá rõ ràng lên trên cạnh trên của kênh giá màu tím trên biểu đồ có thể trở thành tín hiệu sớm cho thấy bạc đang chuyển từ trạng thái điều chỉnh sang phục hồi.

Trong đó, 65,505 USD/oz được xem là ngưỡng xác nhận quan trọng đối với khả năng xu hướng tăng quay trở lại. Đây là mốc giá cần được theo dõi chặt chẽ trong những phiên giao dịch tới.

Xu hướng tăng trung hạn vẫn là chủ đạo

Ở góc nhìn trung hạn, cấu trúc tăng của bạc vẫn đang được duy trì. Theo phân tích kỹ thuật, chừng nào giá bạc còn giữ được trên 55,81 USD/oz, xu hướng tăng trung hạn vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Tuy nhiên, việc giá bạc bật tăng trong phiên 5/10 chưa đồng nghĩa với việc nhịp điều chỉnh ngắn hạn đã hoàn toàn chấm dứt. Nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi khả năng giá vượt qua vùng 65,505 USD/oz, đồng thời quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ quan trọng.

Nhìn chung, bạc đang phát đi tín hiệu phục hồi nhưng chưa đủ cơ sở để lạc quan hoàn toàn. Trong ngắn hạn, sự phân hóa giữa thị trường kỳ hạn và dòng tiền ETF, cùng với diễn biến của DXY, sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý, có thể tác động đến hướng đi tiếp theo của kim loại này.