Từng được coi là một trong những nước đi đầu về việc áp dụng công nghệ vào giáo dục, nay, Thụy Điển nay đang thực hiện một bước đi khiến nhiều người bất ngờ: thu hẹp không gian của màn hình trong lớp học và đưa sách giấy trở lại vị trí trung tâm.

Theo BBC, Thụy Điển dự kiến áp dụng chương trình giảng dạy mới lấy sách giấy làm trọng tâm từ năm 2028. Trước đó, kể từ năm 2025, các cơ sở giáo dục mầm non tại quốc gia này đã bãi bỏ quy định bắt buộc sử dụng công cụ số, đồng thời ngừng cấp máy tính bảng cho trẻ dưới 2 tuổi.

Từ năm 2023, Chính phủ Thuỵ Điển cũng đã công bố chiến lược “trở về với căn bản”, ưu tiên cải thiện kỹ năng đọc, viết và các kỹ năng nền tảng khác ở cấp lớp tiểu học và tái đầu tư cho sách giáo khoa và tài liệu giấy ở các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Trong khi đó, tại Đan Mạch, Quốc hội nước này đã thông qua thỏa thuận vào tháng 9/2025, yêu cầu các trường phổ thông và cơ sở ngoại khóa trực thuộc thực thi chính sách loại bỏ điện thoại di động từ năm học 2026–2027, theo Mạng lưới Thông tin Giáo dục của Liên minh châu Âu (Eurydice).

Bên cạnh đó, Đan Mạch còn yêu cầu các trường triển khai công cụ lọc nội dung trên mạng trường học để chặn các trang không có giá trị giáo dục hoặc sư phạm, bao gồm mạng xã hội, game, các chương trình phát trực tuyến, mua sắm và cờ bạc. Tuy nhiên, quy định này không bao gồm các thiết bị điện tử phục vụ giảng dạy; các ngoại lệ được dành cho nhu cầu y tế, học sinh khuyết tật và một số tình huống được trường phê duyệt từ trước đó.

Tại Phần Lan, từ ngày 1/8/2025, học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở sẽ không được dùng điện thoại và thiết bị di động cá nhân trong giờ học, trừ khi giáo viên cho phép vì mục đích học tập hoặc lý do sức khỏe cá nhân, theo thông cáo báo chí của Bộ Giáo dục và Văn hóa Phần Lan, được đăng tải ngày 30/12/2024.

Tại Na Uy, quốc gia này đã quyết định cấm điện thoại thông minh trong trường học từ năm 2024 sau khi kết quả kiểm định giáo dục ở bậc tiểu học giảm mạnh và trên diện rộng.

TRAO QUYỀN ĐẾN ĐÂU CHO CÔNG NGHỆ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ?

Đằng sau quyết định mang tính bước ngoặt này của các quốc. gia Bắc Âu là một sự chuyển dịch, đi kèm với các câu hỏi lớn hơn cần lời giải: Trong kỷ nguyên số, công nghệ nên được trao quyền thế nào, và bộ kỹ năng con người cần để làm chủ làn sóng này là gì?

Nói về lý do cho loạt biện pháp này, các nhà hoạch định chính sách và giáo dục cho rằng hạn chế các thiết bị điện tử sẽ giúp tăng khả năng tập trung, củng cố năng lực đọc - viết và tạo kết nối thật giữa học sinh với môi trường xung quanh.

Chia sẻ với BBC, TS Sissela Nutley, nhà thần kinh học liên kết với viện Karolinska Institute ở Stockholm cho biết, học sinh có thể dễ dàng bị phân tâm nếu nhìn thấy bạn bè đang làm gì trên màn hình.

Theo nghiên cứu phân tích tổng hợp mạng lưới (network meta-analysis) năm 2026 của Clinton-Lisell và Litzinger công bố trên tạp chí Education and Information Technologies (thuộc nhà xuất bản Springer Nature), dựa trên dữ liệu từ 56 nghiên cứu với 79 hiệu ứng ở nhóm sinh viên đại học đọc văn bản khoa học tiếng Anh, giấy là phương tiện hỗ trợ khả năng đọc hiểu tốt nhất. Xếp sau lần lượt là máy tính bảng, máy đọc sách, máy tính và điện thoại thông minh. Đáng chú ý, mức chênh lệch về hiệu quả đọc hiểu giữa giấy và các thiết bị số càng nới rộng khi người đọc phải cuộn màn hình.

Những lo ngại này không chỉ dừng lại ở việc xem màn hình và thiết bị điện tử là nguyên nhân gây xao nhãng, mà còn đặt lên bàn cân hàng loạt câu hỏi cốt lõi về trải nghiệm học tập. Cụ thể, việc đưa công nghệ vào lớp học liệu có thực sự giúp học sinh tập trung hơn, đọc sâu hơn và tăng cường kết nối hay không?

Việc chọn giữa màn hình và giấy mới chỉ là bề nổi, bởi trọng tâm nằm ở cách trải nghiệm đọc được thiết kế, từ chiều dài văn bản, khả năng đọc hiểu toàn cảnh đến thao tác cuộn, thông báo, liên kết ngoài cùng các yếu tố gây gián đoạn. Đặt trong bối cảnh ấy, sách giấy có thể được xem như một giao diện đọc ít gây phân tâm hơn, đặc biệt khi việc cuộn màn hình khiến người đọc phải dò theo văn bản.

GIỚI HẠN CỦA CÔNG NGHỆ TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NỀN TẢNG CỦA TRẺ

Góc nhìn từ các nước Bắc Âu cũng chỉ ra một giới hạn quan trọng của công nghệ trong đời sống và học tập. Nếu thiếu năng lực kiểm soát mức độ phổ biến cũng như tốc độ phát triển của AI trong môi trường học đường, những phản ứng ngược sẽ tác động trực tiếp đến khả năng và quá trình tư duy của con người.

Báo cáo của OECD Digital Education Outlook 2026 chỉ ra rằng, khi phần lớn các công việc yêu cầu sự tư duy của con người được “giao” cho chatbot, công việc có thể được hoàn thành một cách dễ dàng mà không cần người học phải tư duy, cải thiện và trau dồi kỹ năng, dẫn đến kết quả ngắn hạn tốt lên rõ rệt, trong khi năng lực thực sự không được nâng cao tương ứng.

Vì vậy, OECD khuyến nghị cần phải có sự tham gia thiết kế chương trình học và giám sát của giáo viên đối với tương tác của học sinh với AI, đồng thời giáo viên cần trở thành người định hướng cách sử dụng AI cho các em học sinh khi đưa AI vào giáo dục.

Điều này không có nghĩa là tất cả các thiết bị điện tử hay công nghệ mới đều bị cấm ở trong môi trường học đường. Bà Lotta Edholm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thuỵ Điển cho rằng: Năng lực số đòi hỏi học sinh phải có các kỹ năng cơ bản, chẳng hạn như đọc, viết và làm toán.

"Nhà trường phải xác định đúng thứ tự ưu tiên; tập trung vào các kỹ năng cơ bản cốt lõi, trước khi học sinh có thể phát triển năng lực số.”

Bà Lotta Edholm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thuỵ Điển

Còn theo Bộ Trẻ em và Giáo dục Đan Mạch, đây là các biện pháp để tạo thêm không gian cho năng lực học thuật, khả năng tập trung sâu và tăng liên kết cộng động trong môi trường học đường, đồng thời giảm tải các yếu tố gây xao nhãng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của học sinh về lâu dài.

Các nước Bắc Âu đang thiết lập lại ranh giới cho các trải nghiệm số, đồng thời định nghĩa lại cách công nghệ song hành cùng sự phát triển của con người. Công nghệ có thể trở thành một cánh tay nối dài đắc lực, song điều kiện tiên quyết là con người phải có đủ nền tảng kiến thức, trang bị tư duy độc lập, khả năng xử lý thông tin và sự kết nối với môi trường xung quanh để giảm bớt sự lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo.