Cụ thể, ngày 25/9/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á Bank) ban hành Quyết định số 186/2026/QĐ-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Vĩnh Phúc - Phòng giao dịch Yên Lạc.

Bắc Á Bank thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Yên Lạc.

Theo quyết định, địa chỉ của Phòng giao dịch Yên Lạc được điều chỉnh từ Số 123 đường Nguyễn Khoan, Tổ dân phố 3 Đoài, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ sang Số 123 đường Nguyễn Khoan, thôn Vĩnh Đoài 2, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh chỉ liên quan đến địa chỉ hành chính, không làm thay đổi địa điểm đặt trụ sở và hoạt động của Phòng giao dịch Yên Lạc.

Theo đó, khách hàng vẫn có thể thực hiện các giao dịch tại địa điểm Số 123 đường Nguyễn Khoan, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ như trước đây. Việc cập nhật địa chỉ nhằm phù hợp với thông tin địa danh hành chính hiện hành.