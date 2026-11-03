Bac A Bank giữ đà tăng lợi nhuận nhờ giảm dự phòng

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Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã: BAB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với thu nhập lãi thuần đạt 674,21 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Ở các nguồn thu ngoài lãi, Bac A Bank đạt lãi thuần từ dịch vụ 42,85 tỷ đồng, tăng 9% YoY; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 66,02 tỷ đồng, tăng 73% YoY. Ngân hàng cũng thu về 37,25 tỷ đồng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối, trong khi cùng kỳ lỗ 16,29 tỷ đồng.

Ngược lại, hoạt động khác của Bac A Bank chuyển từ lãi 3,31 tỷ đồng trong quý 3/2025 sang lỗ 5,56 tỷ đồng trong quý 3/2026. Ngân hàng không phát sinh lãi, lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh trong cả hai kỳ.

Trong quý, Bac A Bank tăng 24% YoY chi phí hoạt động lên 682,2 tỷ đồng. Chi phí nhân viên chiếm khoảng hai phần ba tổng chi phí hoạt động, ở mức 467 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, ngân hàng đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 165,12 tỷ đồng, giảm 28% YoY.

Bac A Bank trích lập 33,78 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 63% YoY, đồng thời hoàn nhập 15,38 tỷ đồng, tăng 84% YoY. Nhờ giảm trích lập và tăng hoàn nhập dự phòng, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 146,72 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 1% YoY. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 126,01 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bac A Bank đạt thu nhập lãi thuần 2.932,55 tỷ đồng, tăng 19% YoY. Ngân hàng thu về 143,45 tỷ đồng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 28,37 tỷ đồng.

Trong cùng giai đoạn, Bac A Bank trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 606,69 tỷ đồng, gấp 2,13 lần cùng kỳ, đồng thời hoàn nhập 74,41 tỷ đồng, tăng 10% YoY. Sau dự phòng, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 828,91 tỷ đồng, tăng khoảng 2% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 669,24 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 từ 1.500 - 1.650 tỷ đồng, Bac A Bank hoàn thành khoảng 50 - 55% mục tiêu sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 220.904 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt 138.333,05 tỷ đồng, tăng 9%; tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 23% lên 31.834 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 63%, còn 445 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, Bac A Bank có tiền gửi khách hàng đạt 129.789 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tại ngân hàng tăng 52%, lên 38.249 tỷ đồng.

Ngân hàng tăng 31% số dư phát hành giấy tờ có giá lên 32.533 tỷ đồng, chủ yếu ở kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm. Ngược lại, khoản tiền gửi và vay Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giảm từ hơn 1.022 tỷ đồng đầu năm xuống còn 53 triệu đồng.

Về chất lượng tài sản, Bac A Bank có tổng nợ xấu tại cuối tháng 9/2026 đạt 1.645 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Các nhóm nợ xấu của ngân hàng đều tăng, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng 62% lên 222,23 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng 47% lên 202,2 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn tăng 3% lên 1.220 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng này tăng từ 1,15% đầu năm lên 1,19% tại ngày 30/9/2026.

Trên thị trường chứng khoán, sau đợt tăng lên vùng 12.400 - 12.800 đồng/cp vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thị giá BAB đã điều chỉnh, sau đó chủ yếu dao động quanh 10.400 - 10.800 đồng/cp. Trong tháng 10, cổ phiếu có thời điểm lùi về vùng 10.000 đồng/cp trước khi phục hồi về mức hiện tại, thanh khoản nhìn chung thấp hơn đáng kể so với giai đoạn tăng mạnh giữa năm.