Ngày 21/9/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á ban hành Quyết định số 179/2026/QĐ-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở đối với một số chi nhánh và phòng giao dịch trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông báo, các đơn vị được cập nhật địa chỉ gồm Chi nhánh Bắc Ninh, Phòng giao dịch Từ Sơn, Chi nhánh Bắc Giang, Phòng giao dịch Lục Nam và Phòng giao dịch Việt Yên.

Bắc Á Bank cập nhật địa chỉ 5 chi nhánh, phòng giao dịch tại Bắc Ninh.

Cụ thể, địa chỉ của Bắc Á Bank – Chi nhánh Bắc Ninh được điều chỉnh từ số 10 Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh thành số 10 Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Phòng giao dịch Từ Sơn thuộc Chi nhánh Bắc Ninh, tại số 273 đường Trần Phú, phường Từ Sơn, cũng được cập nhật địa chỉ từ “tỉnh Bắc Ninh” sang “thành phố Bắc Ninh”.

Đối với Chi nhánh Bắc Giang, địa chỉ được điều chỉnh từ số 339–341 đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh thành số 339–341 đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh.

Tương tự, Phòng giao dịch Lục Nam được cập nhật từ số 429 thôn Bình Minh, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh thành số 429 Bình Minh, phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh.

Trong khi đó, Phòng giao dịch Việt Yên tại số 488 đường Thân Nhân Trung, phường Việt Yên được điều chỉnh phần địa chỉ hành chính từ tỉnh Bắc Ninh sang thành phố Bắc Ninh.

Theo Bắc Á Bank, việc cập nhật trên là thay đổi địa chỉ đặt trụ sở nhưng không phát sinh thay đổi địa điểm của các chi nhánh, phòng giao dịch. Ngân hàng cho biết các đơn vị tiếp tục hoạt động và phục vụ khách hàng tại địa điểm hiện hữu.