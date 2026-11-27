Người thân lãnh đạo BAB đăng ký bán gần 6,9 triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB) vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Văn Danh và bà Hoàng Thị Ngọc Huyền đăng ký bán tổng cộng 6,91 triệu cổ phiếu BAB, dự kiến thực hiện từ ngày 30/11 đến 29/12/2026.

Theo thông tin công bố ngày 27/11, ông Nguyễn Văn Danh đăng ký bán 5,18 triệu cổ phiếu BAB nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Ông Danh là em rể của bà Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BAB.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Danh đang sở hữu 34,1 triệu cổ phiếu BAB, tương ứng 2,96% vốn điều lệ ngân hàng. Bà Thái Hương hiện nắm giữ 50,13 triệu cổ phiếu, tương đương 4,35% vốn.

Cùng thời gian trên, bà Hoàng Thị Ngọc Huyền cũng đăng ký bán 1,73 triệu cổ phiếu BAB với mục đích cá nhân. Trước giao dịch, bà Huyền sở hữu 12,11 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,05% vốn điều lệ.

Theo công bố, bà Huyền có mối quan hệ với người nội bộ là bà Thái Hương thuộc diện quan hệ khác. Bà Thái Hương hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BAB.

Cả hai giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/11 đến 29/12/2026.

Lợi nhuận quý III tăng nhẹ

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á Bank, mã chứng khoán: BAB) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 847,3 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần đạt 674,2 tỷ đồng, giảm 3,9% so với quý III/2025. Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối chuyển từ lỗ thuần 16,3 tỷ đồng sang lãi thuần 37,3 tỷ đồng.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 66 tỷ đồng, tăng 73,4% so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ mang về 42,9 tỷ đồng, tăng 8,5%, trong khi thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 32,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động trong quý tăng 24,2%, lên 682,2 tỷ đồng. Trong đó, chi phí nhân viên chiếm 466,9 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng nhanh hơn thu nhập khiến lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 27,6%, còn 165,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ròng trong quý giảm xuống 18,4 tỷ đồng, so với 82,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Cụ thể, ngân hàng trích lập 33,8 tỷ đồng và hoàn nhập 15,4 tỷ đồng.

Nhờ chi phí dự phòng giảm, lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của Bắc Á Bank đạt 146,7 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng, tăng 6,7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BAB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 828,9 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 669,2 tỷ đồng, tăng 2,2%.

Tổng tài sản vượt 220.900 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bắc Á Bank đạt 220.904,5 tỷ đồng, tăng 12,8% so với đầu năm, tương ứng tăng 25.084,2 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 138.333,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm và chiếm 62,6% tổng tài sản. Dư nợ ngắn hạn đạt 61.379,9 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng dư nợ; dư nợ trung hạn đạt 27.637,5 tỷ đồng, chiếm 20%; dư nợ dài hạn đạt 49.315,7 tỷ đồng, chiếm 35,6%.

Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt 38.117,7 tỷ đồng, tăng 44,8% so với đầu năm.

Danh mục chứng khoán kinh doanh đạt 19.883,5 tỷ đồng, giảm 12%. Toàn bộ danh mục này là chứng chỉ tiền gửi. Chứng khoán đầu tư đạt 15.276,1 tỷ đồng, tăng 20,9%, trong đó chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác phát hành chiếm 10.192,2 tỷ đồng và chứng khoán nợ Chính phủ chiếm 3.175,9 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 129.789,9 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm và chiếm 58,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 124.755,9 tỷ đồng, chiếm 96,1%; tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 4.542,5 tỷ đồng, chiếm 3,5%.

Bên cạnh tiền gửi khách hàng, ngân hàng tăng cường huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá và vay các tổ chức tín dụng khác.

Cụ thể, phát hành giấy tờ có giá đạt 32.533,7 tỷ đồng, tăng 30,7% so với đầu năm. Vay và tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác đạt 39.395,3 tỷ đồng, tăng 55,4%.

Vốn chủ sở hữu của Bắc Á Bank đạt 13.865,4 tỷ đồng, tăng 4,2%. Trong đó, vốn điều lệ tăng từ 10.032,2 tỷ đồng lên 11.525,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,9%, thông qua phát hành 149,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận giữ lại.