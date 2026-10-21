Bac A Bank (BAB) thu ròng ngàn tỷ từ trái phiếu, chốt lịch tất toán khoản nợ 800 tỷ đồng

Thu về ngàn tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tiếp nhận báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt năm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (mã chứng khoán BAB). Kết thúc quá trình phân phối vào ngày 12/10/2026, ngân hàng đã bán thành công gần 7,4 triệu trái phiếu mã BAB205 07L cho 3.794 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ phân phối 73,61% tổng số lượng đăng ký. Cùng đợt này, gần 3,5 triệu trái phiếu mã BAB205 07C cũng được chuyển giao cho 1.141 nhà đầu tư trong nước, tương ứng tỷ lệ thành công 61,41%.

Hai mã trái phiếu này đều là loại hình nợ thứ cấp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Nguồn vốn huy động đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật để được hạch toán vào nguồn vốn cấp hai của ngân hàng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với mức lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên kéo dài từ ngày 12/10/2026 đến trước ngày 12/10/2027 ở mức 9,4%/năm đối với mã BAB205 07L và 9,6%/năm đối với mã BAB205 07C.

Với mức giá chào bán 100.000 đồng mỗi đơn vị, đợt phân phối này giúp Bac A Bank thu về tổng số tiền xấp xỉ 1.083 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí liên quan, số tiền thu ròng đạt gần 1.082,9 tỷ đồng. Cập nhật đến cuối ngày 12/10/2026, quy mô tổng nợ của Bac A Bank ghi nhận mức hơn 201.735 tỷ đồng, trong đó cấu phần nợ trái phiếu chưa đáo hạn chiếm 18.577,7 tỷ đồng.

Lên kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu 800 tỷ đồng

Tiếp nối kết quả huy động vốn tích cực, Bac A Bank đã gửi văn bản công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng các trái chủ về kế hoạch mua lại nợ cũ. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ mua lại toàn bộ khối lượng lưu hành của lô trái phiếu mang mã BAB12508 vào ngày 13/11/2026. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại là ngày 4/11/2026.

Lô trái phiếu BAB12508 có tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng, được phân phối ra thị trường vào ngày 13/11/2025. Kỳ hạn ban đầu của lô trái phiếu là 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 11/2028. Việc mua lại trước hạn toàn bộ 800 tỷ đồng nợ gốc sẽ giúp ngân hàng cơ cấu lại bảng cân đối kế toán và tối ưu hóa chi phí vốn trong các kỳ tiếp theo.

Nguồn tiền thực hiện thương vụ mua lại được ban điều hành chuẩn bị từ nhiều kênh khác nhau. Ngân hàng sẽ sử dụng nguồn thu nợ gốc và lãi của các khoản vay được tài trợ từ nguồn vốn phát hành trái phiếu trước đó. Phần còn lại được cân đối từ nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính nội tại của Bac A Bank.