BABYMONSTER nối bước BLACKPINK, BIGBANG: Sẵn sàng viết tiếp lịch sử YG tại Coachella

Coachella không chỉ là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới mà còn được xem là sân khấu biểu tượng, nơi các nghệ sĩ khẳng định sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Với YG Entertainment, sân khấu này càng mang ý nghĩa đặc biệt khi ghi dấu những cột mốc đáng nhớ trong hành trình vươn tầm thế giới của BLACKPINK, 2NE1 và BIGBANG. Năm 2027, BABYMONSTER sẽ trở thành cái tên tiếp theo nối dài thành tích đáng tự hào ấy.

Mối duyên giữa các nghệ sĩ YG Entertainment và Coachella đã kéo dài qua nhiều năm, gắn liền với những khoảnh khắc mang tính lịch sử của Kpop. Trong đó, BLACKPINK chính là nhóm nhạc đặt nền móng cho hành trình chinh phục lễ hội âm nhạc danh giá này của công ty giải trí Hàn Quốc.

Năm 2019, BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên góp mặt tại Coachella. Khi ấy, 4 cô gái biểu diễn trên sân khấu Sahara Tent thay vì sân khấu chính. Tuy nhiên, bằng khả năng trình diễn cuốn hút, phong cách âm nhạc cá tính cùng loạt tiết mục bùng nổ, BLACKPINK nhanh chóng chinh phục khán giả quốc tế và tạo nên dấu ấn đáng nhớ.

Bốn năm sau, BLACKPINK trở lại Coachella trong một vị thế hoàn toàn khác. Nhóm được lựa chọn trở thành nghệ sĩ headliner, đảm nhận vị trí biểu diễn cuối cùng trên sân khấu chính. Đây không chỉ là bước tiến lớn trong sự nghiệp của BLACKPINK mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Kpop trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Nhớ lại hành trình từ sân khấu Sahara Tent đến vị trí headliner, Rosé từng chia sẻ rằng cơ hội biểu diễn tại Coachella năm 2019 vẫn luôn là ký ức đặc biệt đối với cả nhóm. Trong khi đó, Jennie cũng không giấu được sự xúc động khi chứng kiến BLACKPINK có thể tiến xa đến vậy chỉ sau bốn năm.

Không chỉ BLACKPINK, Coachella còn chứng kiến một trong những khoảnh khắc tái hợp đáng nhớ nhất của Kpop khi 2NE1 bất ngờ xuất hiện trên sân khấu vào năm 2022.

Thời điểm đó, CL là nghệ sĩ được mời biểu diễn tại lễ hội. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Park Bom, Sandara Park và Minzy đã biến sân khấu cá nhân của trưởng nhóm thành màn hội ngộ đầy cảm xúc của cả bốn thành viên. Sau khoảng 5 năm không đứng chung sân khấu, 2NE1 khiến khán giả vỡ òa khi cùng nhau trình diễn bản hit đình đám I Am The Best.

Màn tái hợp không được công bố trước đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng người hâm mộ Kpop trên toàn thế giới. Đáng chú ý, sân khấu Coachella còn được xem như chất xúc tác cho những hoạt động tiếp theo của 2NE1, mở đường để nhóm tái hợp và tổ chức các buổi hòa nhạc với đội hình đầy đủ.

Với BIGBANG, Coachella lại là câu chuyện về một lời hẹn kéo dài nhiều năm. Năm 2020, nhóm từng được công bố trong đội hình biểu diễn của lễ hội nhưng kế hoạch buộc phải hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Sáu năm sau, BIGBANG cuối cùng cũng có cơ hội hoàn thành sân khấu còn dang dở khi chính thức xuất hiện tại Coachella 2026.

Sự trở lại của bộ ba G-Dragon, Taeyang và Daesung nhanh chóng khuấy động không khí lễ hội. Những bản hit gắn liền với tên tuổi BIGBANG như Bang Bang Bang, Fantastic Baby hay Loser lần lượt vang lên, đưa khán giả trở lại với thời kỳ hoàng kim của nhóm nhạc huyền thoại.

Đặc biệt, sân khấu này còn mang ý nghĩa mở màn cho hành trình kỷ niệm 20 năm hoạt động của BIGBANG. G-Dragon chia sẻ rằng nhóm đã phải chờ đợi rất lâu để có thể đứng trên sân khấu Coachella, đồng thời nhấn mạnh hành trình kỷ niệm hai thập kỷ của BIGBANG chỉ vừa mới bắt đầu và vẫn còn nhiều điều lớn lao đang chờ đợi phía trước.

Nhìn lại những dấu mốc trên, có thể thấy Coachella không đơn thuần là một lễ hội âm nhạc đối với các nghệ sĩ YG Entertainment. Đây còn là nơi BLACKPINK chứng minh sức hút toàn cầu, 2NE1 cho thấy sức sống bền bỉ của một nhóm nhạc dù trải qua nhiều năm gián đoạn hoạt động, còn BIGBANG có cơ hội viết tiếp câu chuyện thanh xuân sau quãng thời gian dài chờ đợi.

Sau những cái tên đình đám ấy, sự chú ý hiện đổ dồn về BABYMONSTER - thế hệ nghệ sĩ tiếp theo được YG Entertainment kỳ vọng sẽ tiếp nối hành trình chinh phục sân khấu quốc tế.

Theo đội hình nghệ sĩ được công bố ngày 11/11 (giờ Hàn Quốc), BABYMONSTER chính thức góp mặt tại Coachella Valley Music and Arts Festival 2027. Nhóm dự kiến biểu diễn trong hai ngày 11/4 và 18/4/2027.

Đáng chú ý, BABYMONSTER sẽ có cơ hội xuất hiện tại một trong những lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới chỉ sau khoảng 3 năm kể từ khi ra mắt. Thành tích này cũng đưa nhóm trở thành một trong những đại diện thế hệ Kpop thứ 5 có tốc độ tiến đến Coachella đáng chú ý nhất.

Từ BLACKPINK, 2NE1, BIGBANG đến BABYMONSTER, hành trình của các nghệ sĩ YG Entertainment tại Coachella không chỉ phản ánh sự phát triển của từng thế hệ nghệ sĩ mà còn cho thấy tham vọng duy trì sức ảnh hưởng của công ty trên thị trường âm nhạc quốc tế. Với BABYMONSTER, sân khấu năm 2027 sẽ là cơ hội để nhóm tự khẳng định bản sắc và chứng minh năng lực trình diễn trước khán giả toàn cầu. Liệu những tân binh nhà YG có thể tạo nên một dấu ấn mới, tiếp tục viết dài thêm lịch sử của công ty tại Coachella?