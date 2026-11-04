BABYMONSTER lập kỷ lục cá nhân

Theo YG Entertainment vào ngày 4/11, video âm nhạc (MV), DESERVE đã vượt mốc 100 triệu lượt xem vào khoảng 1h57 sáng (giờ Hàn Quốc) cùng ngày. Sản phẩm này chỉ mất khoảng 11 ngày rưỡi kể từ khi ra mắt vào ngày 23/10 để đạt được cột mốc ấn tượng đó.

Đây là thành tích nhanh nhất trong số các sản phẩm âm nhạc mà BABYMONSTER phát hành trong năm 2026 đạt được 100 triệu lượt xem. Kỷ lục trước đó thuộc về CHOOM, và DESERVE đã đạt cột mốc này nhanh hơn tới 14 ngày.

Thay vì tập trung vào vũ đạo mạnh mẽ, DESERVE làm nổi bật giọng hát của các thành viên. Sự phát triển đầy cảm xúc trong bài hát, cùng những nốt cao và các đoạn phiêu (ad-lib) ấn tượng, đã nhận được phản hồi tích cực từ người nghe.

Được phát hành vào lúc 1h chiều (giờ Hàn Quốc) ngày 23/10, DESERVE là một bản pop ballad kết hợp giữa giai điệu synth trữ tình và hơi hướng hoài cổ (retro). Lời bài hát chân thành, gợi mở về việc nhìn lại những ký ức đã qua và gửi gắm mong muốn đối phương được hạnh phúc. Đĩa đơn này ra mắt chỉ bốn tháng sau sản phẩm SUGAR HONEY ICE TEA (phát hành tháng Sáu), và BABYMONSTER đã lần đầu tiên biểu diễn trực tiếp ca khúc này trên một chương trình âm nhạc vào ngày 24/10.

Video âm nhạc góp phần tôn lên bầu không khí của bài hát thông qua những thước phim đậm chất điện ảnh, nơi các thành viên thể hiện khả năng diễn xuất đầy cảm xúc. Những hình ảnh pháo hoa ở cao trào và phân cảnh vũ đạo tập thể ở phần cuối đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ hiệu ứng thị giác đầy ấn tượng.

Với DESERVE, BABYMONSTER hiện sở hữu tổng cộng 19 video đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Kênh YouTube chính thức của nhóm có khoảng 13,5 triệu người đăng ký. Trước đó, nhóm đã trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đạt 10 triệu người đăng ký nhanh nhất, chỉ 1 năm 5 tháng sau khi ra mắt và tổng lượt xem trên kênh của nhóm cũng đã vượt mốc 10 tỷ.

Trong khi đó, BABYMONSTER vẫn đang tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới thứ hai mang tên CHOOM, gồm 31 buổi biểu diễn tại 18 thành phố trên khắp năm châu lục.