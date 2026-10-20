BABYMONSTER lần thứ 11 khẳng định vị thế của 'nhóm nhạc nữ quyền lực của K-pop'

Theo YG Entertainment vào ngày 20/10, video trình diễn độc quyền cho ca khúc chủ đề WE GO UP, nằm trong mini album thứ 2 của BABYMONSTER đã vượt mốc 200 triệu lượt xem vào khoảng 23h36 (giờ Hàn Quốc) ngày 19/10. Video này đạt được cột mốc trên sau khoảng một năm kể từ khi ra mắt vào ngày 14/10 năm ngoái.

Video đã nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ trên toàn cầu nhờ kỹ năng trình diễn vững vàng của nhóm cùng quy mô sản xuất hoành tráng. Tác phẩm làm nổi bật thần thái và khả năng biểu cảm của các thành viên, với sự xuất hiện của một chiếc trực thăng khổng lồ trên đường băng, bối cảnh dàn dựng công phu cùng màn vũ đạo quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo vũ công.

Với thành tích này, BABYMONSTER hiện đã có 11 video đạt hơn 200 triệu lượt xem, trong tổng số 18 video trên YouTube của nhóm đã vượt mốc 100 triệu lượt xem.

Trong khi đó, BABYMONSTER sẽ phát hành ca khúc mới mang tên DESERVE vào ngày 23/10. Đây là bài hát thứ năm mà nhóm quảng bá trong năm nay. Nhà sản xuất điều hành của YG Entertainment, ông Yang Hyun Suk, chia sẻ: "Dù là một ca khúc có nhịp độ chậm, nhưng nó lại mang nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn bất kỳ bài hát nào mà nhóm từng phát hành trước đây. Sự kết hợp giữa chất giọng tinh tế đặc trưng của BABYMONSTER cùng khả năng ca hát bùng nổ sẽ đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm". Nhóm hiện cũng đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới thứ hai, mang tên CHOOM.