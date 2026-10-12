BABYMONSTER lại thiết lập kỷ lục cá nhân

Theo YG Entertainment, vào khoảng 9h30 sáng ngày 12/10 (giờ Hàn Quốc), MV cho ca khúc chủ đề CHOOM thuộc mini album thứ ba của BABYMONSTER đã vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là MV thứ bảy của nhóm đạt được cột mốc này, nối tiếp các MV BATTER UP, SHEESH, DRIP, FOREVER, WE GO UP và PSYCHO.

BABYMONSTER ban đầu phát hành video âm nhạc cho CHOOM vào lúc 18h ngày 4/5 (giờ Hàn Quốc), nghĩa là nhóm chỉ mất hơn năm tháng để đạt mốc 200 triệu lượt xem.

Ngay khi vừa ra mắt, video này đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thịnh hành toàn cầu của YouTube, đồng thời đứng đầu cả danh sách "Video được xem nhiều nhất trong 24 giờ" lẫn bảng xếp hạng video âm nhạc phổ biến hàng ngày trên toàn thế giới, qua đó khẳng định sức hút mạnh mẽ của mình. Video trình diễn CHOOM, nơi phô diễn trọn vẹn kỹ năng vũ đạo xuất sắc của các thành viên cũng đã vượt mốc 97 triệu lượt xem và đang tiến gần đến con số 100 triệu. Sự kết hợp giữa video âm nhạc chính thức và video trình diễn đã tạo nên hiệu ứng cộng hưởng 'bùng nổ', thúc đẩy làn sóng nổi tiếng theo hướng "song hành" đầy ấn tượng.

Số lượng người đăng ký kênh chính thức của nhóm, vốn đã lập kỷ lục là nhóm nhạc nữ K-pop đạt 10 triệu người đăng ký nhanh nhất (chỉ trong vòng một năm 5 tháng kể từ khi ra mắt) vẫn tiếp tục tăng mạnh sau khi phát hành mini-album thứ ba và hiện đang tiến sát mốc 13,4 triệu. Họ cũng đang thiết lập những kỷ lục mới chưa từng có về tổng lượt xem tích lũy, trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đạt mốc 10 tỷ lượt xem trên một kênh nhanh nhất.

Trong bối cảnh đà phát triển mạnh mẽ này, BABYMONSTER chuẩn bị đẩy nhanh bước tiến của mình bằng việc phát hành ca khúc mới vào lúc 13h ngày 23/10 (giờ Hàn Quốc). Sau khi hé lộ về sự chuyển mình sang phong cách mang màu sắc huyền ảo và đầy bí ẩn, nhóm đang thu hút sự quan tâm lớn về concept độc đáo sẽ được sử dụng để chinh phục thị trường âm nhạc trong nước lẫn quốc tế.

Song song đó, BABYMONSTER đã hoàn tất thành công buổi biểu diễn tại Kyocera Dome Osaka trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới thứ hai mang tên 2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM]. Hiện tại, nhóm đang chuẩn bị gặp gỡ người hâm mộ trên khắp năm châu lục: Châu Á, châu Đại Dương, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu, thông qua chuỗi sự kiện quy mô lớn, với 31 buổi diễn tại 18 thành phố, khởi động tại Jakarta, vào ngày 17/10.