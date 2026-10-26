Ba yêu cầu chiến lược với công tác đối ngoại trong giai đoạn mới

Ngày 26-10, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” nhằm nghiên cứu, luận giải những yêu cầu chiến lược mới đối với công tác đối ngoại, góp phần cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIV và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TG&VN

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; khẳng định đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Ngoại giao mà của cả hệ thống chính trị. Đại hội XIV của Đảng xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”.

Bộ trưởng nêu rõ đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm nguyên tắc cao nhất; gắn kết chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, văn hóa và con người; chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành năng lực hành động và kết quả thực chất.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng nhấn mạnh ba yêu cầu chiến lược đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn tới: Nâng cao vai trò và chất lượng đóng góp quốc tế của Việt Nam, với thước đo là hiệu quả tác động thực chất; nâng cao hiệu quả chiến lược của đối ngoại, với thành quả đối ngoại được đánh giá ở những năng lực và điều kiện bền vững tạo dựng được cho đất nước; nâng cao năng lực chủ động chiến lược, hành động thống nhất của cả hệ thống, phát huy sức mạnh tổng hợp và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác đối ngoại.

Với tinh thần đó, trong phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nêu yêu cầu kế thừa, phát triển về tư duy, tầm nhìn và phương thức triển khai đối ngoại, từ chủ yếu thích ứng sang chủ động kiến tạo môi trường thuận lợi; từ mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác với các nước, các đối tác; gắn kết chặt chẽ hơn công tác đối ngoại với các chiến lược phát triển quốc gia; tập trung làm rõ những định hướng, ưu tiên chiến lược và đề xuất giải pháp có khả năng tạo đột phá.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: TG&VN

Tại Phiên toàn thể, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa nguồn lực quốc tế thành năng lực nội sinh, trong đó chất lượng hợp tác cần được đánh giá qua khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ, năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh công tác đối ngoại cần chủ động hơn trong nghiên cứu, dự báo, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững thế chủ động chiến lược.

Đại diện Bộ Công an nêu yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Tại phiên tổng luận, các ý kiến tập trung vào yêu cầu chuyển các định hướng thành hành động thông qua cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và bảo đảm điều kiện, nguồn lực thực hiện.

Hội thảo ghi nhận trên 30 tham luận và ý kiến đóng góp của đại diện các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học.

Thứ trưởng khẳng định trong thời gian tới, đối ngoại cần góp phần nâng cao năng lực chủ động chiến lược của đất nước; đồng thời nêu năm nhóm vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ: Nâng cao giá trị chiến lược thực chất của các quan hệ đối tác; chuyển hóa thành quả đối ngoại thành năng lực thực chất của đất nước; nâng cao năng lực độc lập, tự chủ và lựa chọn chiến lược; nâng cao chất lượng đóng góp và khả năng tham gia định hình các tiến trình quốc tế; nâng cao chất lượng phối hợp, dự báo và hành động thống nhất của cả hệ thống.