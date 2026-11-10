Ba ý nghĩa chiến lược trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sau nhiều năm chuẩn bị và xử lý các nút thắt mặt bằng, đến nay các dự án metro đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Giai đoạn 2026-2030, Thành phố xác định ưu tiên triển khai 8 dự án metro, trong đó Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) làm chủ đầu tư 4 dự án. Ba tuyến metro đang được tập trung hoàn thiện thủ tục gồm: Metro số 1 đoạn Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; Metro số 2 đoạn TP.Thủ Dầu Một - TPHCM và Metro số 6, Vành đai trong - giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.