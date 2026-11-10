Ba ý nghĩa chiến lược trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mà còn mở ra những định hướng hợp tác mới về kinh tế, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/ba-y-nghia-chien-luoc-trong-chuyen-tham-nhat-ban-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam.html