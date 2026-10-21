Bá Xuyên nâng cao chất lượng đời sống văn hóa

Phong trào văn nghệ phát triển mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân phường Bá Xuyên.

Từ mỗi gia đình, những chuẩn mực về lối sống, ứng xử, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng được hình thành, lan tỏa, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa chung của phường Bá Xuyên. Khi các giá trị tốt đẹp được vun đắp từ mỗi gia đình, khu dân cư, sức mạnh cộng đồng cũng được phát huy, tạo nền tảng cho địa phương phát triển bền vững.

Ông Trịnh Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Bá Xuyên, cho biết: Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được địa phương xác định là nhiệm vụ gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân. Trong đó, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa là nền tảng để hình thành môi trường sống văn minh, đoàn kết.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng của người dân. Hằng năm, 100% số hộ và khu dân cư trên địa bàn đăng ký tham gia. Riêng năm 2025, qua bình xét cuối năm, 100% số hộ và 100% khu dân cư đạt tiêu chí văn hóa.

Theo anh Trần Bách, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào từng bước đi vào đời sống, trở thành nhu cầu thiết thực và niềm tự hào của mỗi gia đình, khu dân cư. Chất lượng phong trào vì thế ngày càng được nâng lên, gắn với những hoạt động cụ thể, thiết thực tại cơ sở.

Trong quá trình triển khai, vai trò tự quản của cộng đồng được phát huy trên nhiều lĩnh vực, từ giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự đến xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Các thiết chế văn hóa, sân chơi, bãi tập và không gian sinh hoạt cộng đồng trở thành điểm hẹn quen thuộc, giúp người dân được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Nhuần, tổ 12, chia sẻ: Các hoạt động tại khu dân cư tạo điều kiện để người dân gặp gỡ, giao lưu, gắn bó với nhau hơn. Qua đó, mọi người cùng trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và góp sức vun đắp cộng đồng đoàn kết.

Đại hội Thể dục thể thao phường Bá Xuyên năm 2026 với 8 môn thi đấu, thu hút gần 1.000 vận động viên quần chúng tham gia.

Cùng với xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, phong trào thể dục, thể thao quần chúng ở Bá Xuyên ngày càng phát triển. Người dân tích cực lựa chọn những môn phù hợp với độ tuổi, sở thích và điều kiện của mình như: Bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh… Việc duy trì tập luyện không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn tạo cơ hội giao lưu, tăng cường tình đoàn kết giữa các tổ dân phố.

Ông Đồng Văn Tuấn, tổ 11, cho biết: Trong cuộc sống, mỗi người có công việc riêng nhưng đều quan tâm đến sức khỏe. Vì vậy, nhiều người cùng tham gia tập luyện thể dục, thể thao, vừa rèn luyện thân thể, vừa tạo không khí vui vẻ, gắn kết trong khu dân cư.

Năm 2026, Đại hội Thể dục Thể thao phường Bá Xuyên lần thứ I là điểm nhấn nổi bật của phong trào. Đại hội tổ chức 8 môn thi đấu gồm bơi, bóng chuyền hơi, pickleball, cờ vua, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy và điền kinh, thu hút gần 1.000 vận động viên tham gia. Những trận đấu sôi nổi mang đến sân chơi bổ ích, khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các khu dân cư.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, phường chú trọng xây dựng gia đình an toàn, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nội dung phòng, chống bạo lực gia đình được lồng ghép trong các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, hoạt động câu lạc bộ và chương trình xây dựng gia đình văn hóa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng gia đình ấm no, bình yên.

Từ những việc làm thiết thực ở mỗi gia đình, tổ dân phố, các giá trị văn hóa tiếp tục được bồi đắp, tạo động lực để Bá Xuyên phát triển văn minh, bền vững.