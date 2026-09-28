Bà xã Lý Hải gây chú ý

Mới đây, Minh Hà thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Trong bộ ảnh, bà xã Lý Hải diện thiết kế váy ren màu kem, khoe vóc dáng cùng mái tóc dài uốn nhẹ. Người đẹp lựa chọn lối trang điểm trong trẻo, tôn đường nét gương mặt và vẻ ngoài nữ tính.

Khoảnh khắc mới nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ bạn bè, người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận dành lời ngưỡng mộ cho nhan sắc của Minh Hà ở tuổi ngoài 40. Không ít khán giả nhận xét cô ngày càng trẻ trung, rạng rỡ và giữ được phong độ ngoại hình.

Minh Hà xinh đẹp trong bộ ảnh mới. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, năm 2026, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa bước qua một dấu mốc đặc biệt của hành trình làm phim. Đây là năm đầu tiên sau một thập kỷ thương hiệu Lật Mặt không ra mắt phần phim mới. Đến hiện tại, sự vắng bóng này vẫn khiến nhiều khán giả chú ý khi lịch phát hành quen thuộc của thương hiệu đã tạm ngắt quãng.

Từ năm 2015 đến 2025, Lý Hải thực hiện 8 phần Lật Mặt, còn Minh Hà đồng hành cùng chồng trong vai trò sản xuất. Suốt 10 năm, thương hiệu gần như trở thành một trong những cái tên quen thuộc với khán giả mỗi mùa phim lễ. Việc không có phần mới trong năm 2026 vì thế tạo nên một khoảng nghỉ đáng chú ý trong hành trình của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, đồng thời khiến khán giả tiếp tục chờ đợi những kế hoạch tiếp theo của cả hai.

Tuy nhiên, đây được xem là khoảng nghỉ của thương hiệu thay vì dấu chấm hết. Trước đó, Lý Hải từng chia sẻ về hành trình của Lật Mặt, đồng thời nhắc đến những câu chuyện và giấc mơ vẫn còn phía trước. Sau thành công của Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, bộ phim đạt hơn 231 tỷ đồng doanh thu, vợ chồng nam đạo diễn chưa công bố phần 9.

Bà xã Lý Hải thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Ảnh: FBNV

Trong khi chồng tiếp tục tập trung cho những kế hoạch phía trước, Minh Hà vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Loạt ảnh mới nhất cho thấy cô vẫn giữ hình ảnh chỉn chu, thanh lịch sau quãng thời gian đồng hành cùng Lý Hải trong hành trình điện ảnh kéo dài một thập kỷ.

Suốt nhiều năm, Minh Hà không chỉ được biết đến với vai trò bà xã của Lý Hải mà còn là người đồng hành cùng chồng trong quá trình sản xuất Lật Mặt. Cặp đôi từng bước xây dựng thương hiệu điện ảnh qua nhiều phần phim, tạo nên một hành trình riêng giữa thị trường phim Việt.

Năm 2026, khi cuộc hẹn quen thuộc với khán giả tạm thời ngắt quãng, Minh Hà vẫn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ. Loạt ảnh mới của cô vì thế nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt khi nhiều khán giả vẫn đang chờ đợi thông tin tiếp theo về hành trình trở lại màn ảnh của vợ chồng Lý Hải.

Minh Hà rạng rỡ ở tuổi 41. Ảnh: FBNV