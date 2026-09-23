Bà xã Lương Thế Thành trước ngày sinh lần 2: 'Mũi nở to, vòng eo trăm mấy'

Thúy Diễm là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn trong các bộ phim Việt. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của Thúy Diễm và Lương Thế Thành cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Thúy Diễm cập nhật tình hình cận ngày sinh con thứ 2. Nữ diễn viên cho biết cô đang bước vào những ngày cuối của thai kỳ và cơ thể có nhiều thay đổi rõ rệt.

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm chia sẻ: "Bầu bì, vào hành trình cuối thai kỳ. Mũi nở to hết cỡ, bụng giãn ra hết ga, tay chân sưng phồng to gấp đôi bình thường, vòng eo trăm mấy".

Thúy Diễm cho biết cô cận ngày sinh con lần 2, ngoại hình có nhiều thay đổi rõ rệt.

Bà xã Lương Thế Thành cũng tiết lộ cô ăn uống nhiều lần trong ngày và không còn quá bận tâm đến cân nặng hay vóc dáng. "Tinh thần vẫn ổn áp, ăn ngày chục lần, chẳng màng tới cân nặng, chẳng màng tới da dẻ hay vóc dáng sẽ ra sao này", cô viết.

Ở giai đoạn cuối thai kỳ, Thúy Diễm cho biết điều cô quan tâm nhất là sức khỏe của em bé. Nữ diễn viên nhắn nhủ con gái trong bụng: "Với mẹ chẳng sao cả, chỉ mong công chúa nhỏ của ba mẹ thật khỏe mạnh trong bụng và ráng đủ ngày đủ tháng cho ba mẹ ôm vào lòng nhé em bé yêu".

Chia sẻ của Thúy Diễm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người để lại lời chúc, động viên nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe và mong cô có một hành trình vượt cạn thuận lợi. Không ít khán giả gửi lời chúc "mẹ tròn con vuông", đồng thời chờ đợi khoảnh khắc gia đình cô đón thành viên mới.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành chuẩn bị đón con gái chào đời.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn vào năm 2016 sau thời gian tìm hiểu. Trước khi trở thành vợ chồng, cả hai từng có thời gian hợp tác trên màn ảnh. Sự gắn bó trong công việc dần giúp họ xây dựng mối quan hệ tình cảm và trở thành một trong những cặp đôi được khán giả yêu thích của showbiz Việt.

Sau khi về chung một nhà, Thúy Diễm và Lương Thế Thành tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian vun vén tổ ấm. Cả hai đã có một con trai và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình trên mạng xã hội.

Trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng nữ diễn viên nhiều lần khiến khán giả thích thú bởi cách tương tác hài hước và gần gũi. Thúy Diễm thường chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày, trong khi Lương Thế Thành cũng thoải mái đăng tải hình ảnh của vợ và con.

Thời gian gần đây, thông tin Thúy Diễm mang thai lần 2 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trong suốt thai kỳ, nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần vui vẻ, tích cực và thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường đến người hâm mộ.

Hiện tại, người hâm mộ đang mong chờ ngày gia đình Thúy Diễm và Lương Thế Thành chào đón thành viên mới. Sau nhiều năm vun đắp tổ ấm, sự xuất hiện của bé gái được kỳ vọng sẽ mang đến thêm niềm vui và những khoảnh khắc đáng nhớ cho gia đình nữ diễn viên.