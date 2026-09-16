Bà Von Der Leyen: Mong muốn mở đường để Canada trở thành nước thành viên liên kết đầu tiên của EU

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Phát biểu tại Nghị viện châu Âu khi trình bày Thông điệp Liên minh (State of the Union) thường niên, bà Von Der Leyen nói với Thủ tướng Canada Mark Carney rằng mong muốn hai bên hợp tác xây dựng thỏa thuận liên quan.

Ông Carney đã nhận được tràng pháo tay đứng dậy chúc mừng từ các nghị sĩ EU. Ngày mai (17/9), Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu.

Bà Von Der Leyen cho biết, trên nền tảng hiệp định thương mại tự do hiện có, hai bên sẽ xây dựng một "liên minh tương lai" với phạm vi hợp tác rộng hơn, bao gồm các lĩnh vực chế tạo tiên tiến, công nghệ, sản xuất quốc phòng, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng.

Tuy nhiên, hiện EU chưa có quy chế "nước thành viên liên kết", do đó các sắp xếp cụ thể vẫn cần được đàm phán thêm.

Thời gian gần đây, Canada tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh với châu Âu nhằm giảm bớt mức độ phụ thuộc cao vào thương mại với Mỹ. Trước đó, ông Carney từng khẳng định Canada không có ý định gia nhập EU, mà mong muốn xây dựng một "liên minh đặc biệt" với khối này.

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