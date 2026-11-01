Ba Vì ùn tắc từ 3h săn hoa dã quỳ, 'biển người' đợi 1-2 tiếng mua vé

Từ 3h ngày 1/11, đông nghịt du khách đổ về Vườn quốc gia (VQG) Ba Vì, xếp hàng chờ mua vé vào tham quan. Tình trạng ùn tắc kéo dài đến hơn 10-11h mới thuyên giảm.

Vĩnh Trọng, thành viên kênh mạng xã hội "Thổ địa Ba Vì", cho biết các điểm ùn tắc gồm đoạn từ cổng vé cũ đến cổng vé mới, những khu vực săn mây ở độ cao 800 m, 900 m, 950 m và một số đoạn có hoa dã quỳ nở đẹp.

Theo Trọng, du khách đi xe máy có thể mất 1-2 tiếng, còn ôtô khoảng 4 tiếng chờ mua vé vào vườn. Tuy nhiên, lượng khách hiện tại vẫn chưa phải mức đông nhất.

"Năm nay, VQG Ba Vì từ chối bán vé cho du khách vi phạm an toàn giao thông, gây mất trật tự, qua đó hạn chế một nhóm phương tiện và người điều khiển không phù hợp", Trọng nói với Tri Thức - Znews.

Vườn quốc gia Ba Vì đông nghịt du khách sáng 1/11.

So với những tuần trước, khi du khách chủ yếu đến săn mây và ngắm bình minh, tuần này lượng khách tăng thêm khi mùa hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh ùn tắc tại Ba Vì, các khu vực săn mây và ngắm hoa đã chật kín người lúc 7h.

"Trong ngày 1/11, VQG Ba Vì đón khoảng 15.000 lượt khách. Đây mới là đầu mùa hoa nên chưa thể xác định liệu lượng khách đã đạt mức cao nhất hay chưa", ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, nói với Tri Thức - Znews.

Mùa hoa dã quỳ năm nay dự kiến kéo dài từ ngày 17/10 đến 6/12, trong đó hoa được dự báo nở rộ từ ngày 1/11 đến 23/11. Để tránh ùn tắc, nhiều nhóm du khách chọn xuất phát từ trung tâm Hà Nội lúc 2-3h sáng.

Những người có kinh nghiệm khuyên nên đi xe máy từ nội thành vào khoảng 5h, vừa tránh cao điểm ùn tắc lúc rạng sáng, vừa kịp lên khu vực cốt 900 ngắm biển mây khi bình minh.

Khu vực bán vé VQG Ba Vì chật cứng du khách sáng 1/11.

Ông Thế nhận định vị trí gần trung tâm Hà Nội, chi phí tham quan hợp lý và cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn là những yếu tố giúp Ba Vì ngày càng được du khách ưa chuộng. Nhiều người duy trì thói quen lên núi mỗi cuối tuần để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Thời điểm này, du khách có thể kết hợp săn mây, ngắm bình minh và thưởng ngoạn mùa hoa dã quỳ. Riêng trải nghiệm săn mây phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, không phải chuyến đi nào cũng có thể bắt gặp biển mây như mong đợi.

"Trước lượng khách tăng cao, BQL đã huy động gần như toàn bộ nhân sự, với khoảng 60-70 người trực tiếp tham gia điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ cảnh quan", ông Thế nói.

Du khách đến VQG Ba Vì từ 3h sáng kết hợp săn mây, ngắm bình minh và chiêm ngưỡng mùa hoa dã quỳ.

Theo vị lãnh đạo, ý thức chấp hành quy định của du khách năm nay có nhiều chuyển biến tích cực. BQL tăng cường biển cảnh báo, tuyên truyền và bố trí nhân sự tại các khu vực trọng điểm nhằm ngăn tình trạng bẻ cành, hái hoa, lạng lách, đánh võng hoặc vi phạm quy định an toàn giao thông.

Ngay từ cổng vào, VQG kiên quyết không bán vé cho người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm hoặc có hành vi gây mất an toàn giao thông. Những trường hợp cố tình vi phạm sau khi vào khu vực tham quan sẽ bị yêu cầu rời khỏi vườn. Đến nay, BQL chưa ghi nhận trường hợp du khách bị xử lý vì cố tình vi phạm các quy định trên.

"Đây là mùa du lịch vốn không phải cao điểm nhưng vẫn thu hút đông khách. Do đó, chúng tôi đều cố gắng đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho du khách", ông Thế chia sẻ.

Du khách đổ về VQG Ba Vì săn mây, ngắm bình minh sáng 1/11.

Vườn quốc gia Ba Vì cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km. Giá vé vào cửa niêm yết 60.000 đồng/người lớn, 20.000 đồng/sinh viên và 10.000 đồng/học sinh.

Du khách có thể ngắm hoa dọc tuyến đường từ cổng vườn lên khu rừng thông ở cốt 400 m. Điểm tham quan tập trung là rừng hoa dã quỳ rộng gần 10 ha, có đường mòn dài hơn 3 km dành cho người đi bộ, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Trước mùa hoa dã quỳ, VQG Ba Vì đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh từ đầu tháng 10, khi biển mây xuất hiện liên tục nhiều ngày, thu hút đông người yêu thích săn mây đến ngắm bình minh.

Châu Sa