Ba Vì từ chối khách bốc đầu, đánh võng xe khi đi ngắm hoa dã quỳ

Du khách chụp ảnh hoa dã quỳ vào mùa nở rộ tại VQG Ba Vì năm 2023. Ảnh: Sơn Tùng.

Mùa hoa dã quỳ năm 2026 tại Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) chính thức bắt đầu từ ngày 17/10, mở đầu giai đoạn thu hút đông đảo du khách đến ngắm hoa, chụp ảnh.

Để chuẩn bị đón khách, Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Vì vừa công bố hướng dẫn tham quan, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các quy định về an toàn giao thông trên những tuyến đường núi quanh co, nhiều khúc cua.

Đáng chú ý, Vườn quốc gia Ba Vì cho biết sẽ từ chối bán vé đối với những du khách điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe hoặc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định, sử dụng xe không biển số hoặc thiếu gương chiếu hậu cũng không được phục vụ.

Du khách ngắt hoa dã quỳ tại Vườn Quốc gia Ba Vì, bất chấp cảnh báo, nhắc nhở. Ảnh: Việt Khoa.

Quy định tương tự áp dụng với những phương tiện bị thay đổi kết cấu như độ pô, tháo pô, tháo gương chiếu hậu hoặc rú ga gây tiếng ồn lớn khi lưu thông. Du khách mang theo hung khí, dao kiếm tự chế cũng thuộc nhóm bị từ chối phục vụ.

Đơn vị sẽ không hoàn tiền vé đối với những trường hợp cố tình vi phạm quy định sau khi đã mua vé.

Bên cạnh đó, du khách được yêu cầu xếp hàng khi mua vé, không chen lấn, xô đẩy, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng kiểm lâm và giữ gìn vệ sinh chung. Các hành vi hái hoa, bẻ cành, săn bắt động vật hoang dã hoặc xả rác bừa bãi đều không được phép.

Khung cảnh du khách chờ mua vé vào cổng VQG Ba Vì lúc khoảng 5h ngày 3/10. Ảnh: Quỳnh Ba Vì.

Đối với người di chuyển bằng phương tiện cá nhân, Vườn khuyến cáo kiểm tra tình trạng xe, đổ đủ nhiên liệu trước khi lên núi. Khi xuống dốc, tài xế tuyệt đối không được tắt máy, về số mo hoặc thả trôi xe để tránh nguy cơ mất kiểm soát.

Việc tăng cường các biện pháp an toàn được đưa ra trước mùa cao điểm du lịch tại Ba Vì. Hàng năm, khi hoa dã quỳ nở vàng dọc những cung đường lên núi vào cuối tháng 10 và tháng 11, nơi đây lại thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Lượng phương tiện đổ về cùng thời điểm cũng tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc trên các đoạn đường dốc, nhiều khúc cua.

Theo kế hoạch, mùa hoa dã quỳ năm nay kéo dài từ ngày 17/10 đến 6/12, trong đó thời gian hoa nở rộ, đẹp nhất dự kiến từ ngày 1/11 đến 23/11.

Du khách có thể ngắm hoa dọc tuyến đường từ cổng Vườn lên khu rừng thông cốt 400 m. Điểm tham quan tập trung là rừng hoa dã quỳ rộng gần 10 ha, có tuyến đường mòn dài hơn 3 km dành cho người đi bộ, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Hoa dã quỳ năm nay đã bắt đầu bung nở tại Vườn quốc gia Ba Vì. Ảnh: Vườn quốc gia Ba Vì, Quỳnh Ba Vì.

Để đáp ứng nhu cầu tham quan đông, Vườn quốc gia Ba Vì điều chỉnh thời gian mở bán vé, đón khách từ ngày 5/10 đến hết ngày 13/12. Theo đó, từ thứ Hai đến thứ Năm, Vườn mở cửa lúc 5h và đón khách đến 19h. Riêng thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, thời gian được kéo dài từ 4h đến 20h.

Trước khi bước vào mùa hoa dã quỳ, Vườn quốc gia Ba Vì đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh từ đầu tháng 10, khi biển mây xuất hiện liên tục trong nhiều ngày, thu hút đông đảo người yêu thích săn mây đến ngắm bình minh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, cho biết vào các ngày cuối tuần trong đợt săn mây, lượng khách đạt khoảng 3.000-4.000 lượt mỗi ngày, nhiều người đến từ Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương khác.

Không ít du khách xuất phát từ đêm, có mặt tại cổng Vườn lúc 3-4h sáng để chờ mua vé, lên núi ngắm biển mây. Có thời điểm, dòng người xếp hàng kéo dài trước khu vực bán vé.