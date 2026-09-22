Ba VĐV Việt Nam được thưởng hơn 1 tỷ đồng sau tấm Huy chương Vàng ASIAD 20

Chiều 22/9, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành Huy chương Vàng nội dung kata đồng đội nữ tại ASIAD 20 sau khi đánh bại Iran tại chung kết.

Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội thể thao châu Á đang diễn ra ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành Huy chương Vàng ASIAD 20 (Ảnh: Quang Tuyến).

Bước vào ngày thi đấu 22/9, đội kata nữ Việt Nam mang theo nhiều kỳ vọng khi đang là đương kim vô địch ASIAD ở nội dung này.

Tại tứ kết, Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên duy trì sự đồng bộ trong từng động tác, thể hiện tốt kỹ thuật và giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Nepal để ghi tên vào bán kết.

Thử thách ở vòng tiếp theo được nâng lên khi đối thủ của Việt Nam là Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, ba võ sĩ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và một lần nữa giành chiến thắng 5-0 để tiến vào trận tranh Huy chương Vàng với Iran.

Tại giải vô địch châu Á diễn ra ở Indonesia hồi tháng 6/2026, đội kata nữ Việt Nam từng để thua Iran và không thể lọt vào nhóm ba đội dẫn đầu.

Bởi vậy, trận chung kết ASIAD 20 không chỉ mang ý nghĩa tranh ngôi vô địch, mà còn là cơ hội để Ngọc Trâm cùng các đồng đội trả “món nợ” cho đại diện Tây Á.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã có màn trình diễn ấn tượng ở chung kết khi được chấm điểm lần lượt là 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6 từ năm trọng tài. Phía Iran lần lượt được chấm 8,4; 7,9; 8,4; 7,6 và 8,3 điểm.

Điều này đồng nghĩa, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước Iran, qua đó mang về tấm Huy chương Vàng ASIAD 26.

Như vậy, bộ ba Việt Nam khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với 3 chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 5-0 trước Nepal, Đài Loan (Trung Quốc) và Iran.

Tại ASIAD 19, Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên từng đánh bại Malaysia với điểm số 42,7-39 ở chung kết để giành Huy chương Vàng.

Đoàn thể thao Việt Nam có tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 20 (Ảnh: Quang Tuyến).

Trong ba gương mặt đăng quang lần này, chỉ Ngọc Trâm còn lại từ đội hình vô địch ASIAD trước. Cô sát cánh cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên để tiếp tục duy trì vị thế của kata nữ Việt Nam ở đấu trường châu Á.

Riêng Bùi Ngọc Nhi đang trải qua kỳ ASIAD đầu tiên rất thành công. Trước khi cùng đồng đội giành Huy chương Vàng, võ sĩ này đã đoạt Huy chương Đồng kata cá nhân nữ.

Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP, mỗi VĐV Việt Nam giành Huy chương Vàng ASIAD được thưởng 280 triệu đồng.

Ngoài ra, đội tuyển karate Việt Nam có mức thưởng nóng 100 triệu đồng cho mỗi Huy chương Vàng.

Theo nguồn thông tin được công bố, Tập đoàn T&T thưởng 100 triệu đồng, đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng 200 triệu đồng cho các VĐV giành Huy chương Vàng ASIAD 20. Riêng Nguyễn Ngọc Trâm được đoàn Công an Nhân dân thưởng thêm 50 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thưởng bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên nhận được sau tấm Huy chương Vàng ASIAD lên tới 1,29 tỷ đồng.