Theo Kết luận thanh tra số 36/KL-TT của Thanh tra TP Đồng Nai về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực, Đoàn thanh tra đã kiểm tra 5 Văn phòng công chứng gồm: Nguyễn Lê Lan, Ngọc Huy, Bình Đa, Nguyễn Văn Đăng và Hố Nai.

Kết quả thanh tra cho thấy, 3/5 Văn phòng công chứng: Nguyễn Lê Lan, Bình Đa và Ngọc Huy có nội dung điều lệ chưa bảo đảm quy định. Đồng thời, 3/5 Văn phòng công chứng có sai sót trong việc lập, sử dụng và quản lý sổ sách.

Đoàn Thanh tra tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 36/KL-TT ngày 20/10/2026 về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực. (Ảnh: Thanh tra Đồng Nai).

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên 2.150 hồ sơ công chứng, chứng thực. Qua đó, ghi nhận đa số hồ sơ cơ bản được thực hiện đúng quy định, song vẫn còn một số thiếu sót.

Cụ thể, tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Lê Lan, một số hợp đồng đóng dấu giáp lai quá 5 tờ chưa đúng quy định. Hồ sơ số 4465/2025/CCGD ngày 26/8/2025 có trang 14 được đánh số hai lần, khiến thứ tự các trang không liên tục.

Tại Văn phòng Công chứng Bình Đa, 4 hồ sơ được kiểm tra có ngày yêu cầu công chứng và ngày công chứng cùng một ngày, trong khi tài liệu xác nhận kết thúc niêm yết thể hiện việc niêm yết đã đủ 15 ngày. Theo Đoàn thanh tra, việc thể hiện thời điểm tiếp nhận yêu cầu, thời gian niêm yết và thời điểm công chứng chưa thống nhất về trình tự, thời gian thực hiện thủ tục theo Điều 59 Luật Công chứng năm 2024 và Điều 44 Nghị định số 104/2025/NĐ-CP.

Đối với Văn phòng Công chứng Hố Nai, các hồ sơ công chứng hợp đồng số 253, 262 ngày 14/1/2025; số 286 ngày 15/1/2025 và số 300 ngày 16/1/2025 chưa có tài liệu, thông tin thể hiện việc công chứng viên tra cứu cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực đối với tài sản và các bên tham gia giao dịch.

Riêng Văn phòng Công chứng Nguyễn Văn Đăng, Đoàn thanh tra xác định đơn vị không chấp thuận, không bố trí thời gian và điều kiện để Công chứng viên Tr.Đ.T. tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng ngày 15 và 16/11/2025, dù người này có đề xuất. Việc này chưa bảo đảm trách nhiệm tạo điều kiện cho công chứng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra TP Đồng Nai kiến nghị cả 5 Văn phòng công chứng tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế và chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động công chứng.

Đối với các vi phạm tại Văn phòng Công chứng Bình Đa, Nguyễn Văn Đăng và Hố Nai, Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ đến Sở Tư pháp để xử lý. Sở Tư pháp TP Đồng Nai sau đó ban hành các quyết định xử phạt với tổng số tiền 31 triệu đồng.