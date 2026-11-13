Ba ưu tiên của Việt Nam khi Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 14 - 17/11 tại Manila. Đây là dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo tổng kết năm Chủ tịch ASEAN của Philippines, đánh giá năm đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và xác định những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Các hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Cạnh tranh chiến lược, những bất ổn kinh tế và các thách thức xuyên biên giới đặt ASEAN trước yêu cầu vừa phải nâng cao năng lực ứng phó trước mắt, vừa phải củng cố nền tảng phát triển dài hạn.

Trên cơ sở các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2026 và những kết quả hợp tác đã đạt được, các hội nghị cấp cao lần này dự kiến tập trung vào ba định hướng lớn:

Thứ nhất, củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược của ASEAN; tăng cường tham vấn, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định cho phát triển.

Thứ hai, thúc đẩy triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, tăng tính gắn kết và bổ trợ giữa các cam kết, sáng kiến và các trụ cột hợp tác. Trong đó, chú trọng liên kết kinh tế, kết nối, khai thác các động lực tăng trưởng mới và phối hợp xử lý những vấn đề liên ngành, xuyên biên giới, bảo đảm người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thiết thực các thành quả xây dựng Cộng đồng.

Thứ ba, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực; mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, phát huy các nguồn lực phục vụ các ưu tiên phát triển. Đồng thời, phát huy tiếng nói chung và vai trò của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Phiên đối thoại lần thứ 15 giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN và Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 sẽ diễn ra từ ngày 14-18/11.

Thúc đẩy liên kết để nâng cao khả năng tự cường

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tiếp tục khẳng định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Mofa

Tiếp nối những đề xuất và đóng góp tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy thực hiện cam kết, tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả hợp tác, với tinh thần xuyên suốt là củng cố đoàn kết để tăng cường sức mạnh chung, thúc đẩy liên kết để nâng cao khả năng tự cường, lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả.

Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung vào ba ưu tiên:

Một là cùng các nước giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định, tạo nền tảng chiến lược xây dựng Cộng đồng ASEAN 2045 tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đồng thuận, thu hẹp khác biệt, đề cao các nguyên tắc nền tảng của ASEAN và luật pháp quốc tế, phát huy đối thoại và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội.

Hai là tạo chuyển biến thực chất trong liên kết, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tự cường của ASEAN. Trọng tâm là kết nối kinh tế, thương mại, hạ tầng và chuỗi cung ứng; tháo gỡ rào cản nội khối; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, củng cố nền tảng phát triển bền vững của khu vực.

Ba là làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với các đối tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ các ưu tiên phát triển của ASEAN. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong – Nhật Bản với Thủ tướng Nhật Bản là hoạt động cụ thể, thiết thực thúc đẩy kết nối, phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển, đóng góp vào xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Bên cạnh đó, các cuộc tiếp xúc song phương giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trong dịp này sẽ tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước, đối tác; thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, tháo gỡ các vướng mắc và mở rộng hơn nữa các cơ hội hợp tác; qua đó kết hợp hiệu quả hoạt động đa phương với thúc đẩy quan hệ song phương, phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Đặc biệt, với sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại AIPA-47 là cơ hội để phát huy sự cộng hưởng, bổ trợ giữa ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nghị viện.