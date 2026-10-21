Ba ứng viên được đề cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa X

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, người đã có nhiều đóng góp cho phát triển bóng đá chuyên nghiệp. (Ảnh: LPBank)

Ba ứng cử viên được đề cử cho chức Chủ tịch VFF bao gồm các ông: Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF đương nhiệm; Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank và Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, đồng thời là Phó Chủ tịch VFF khóa IX.

Đây là bước tiếp theo trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, sau khi các tổ chức thành viên gửi đề cử về VFF. Tuy nhiên, danh sách ứng cử viên được đề cử vừa công bố chưa phải kết quả bầu chọn và cũng không đồng nghĩa cả ba nhân sự đã chính thức trở thành ứng cử viên. Các thủ tục tiếp theo còn phụ thuộc vào việc hoàn thiện hồ sơ, xác nhận tham gia tranh cử và những yêu cầu liên quan theo quy định.

Ba gương mặt cho vị trí Chủ tịch VFF

Ông Trần Quốc Tuấn là người có nhiều năm kinh nghiệm trong bộ máy quản lý bóng đá Việt Nam. Ông tham gia Ban Chấp hành VFF từ khóa IV, từng giữ chức Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Phụ trách chuyên môn trước khi trở thành Chủ tịch VFF khóa IX. Ở cấp quốc tế, ông đảm nhiệm nhiều vị trí tại Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và các ban chuyên môn của FIFA.

Ông Trần Quốc Tuấn nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. (Ảnh: VFF)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý ở cấp đội tuyển, gồm chức vô địch ASEAN Cup, thành tích của đội U23 tại đấu trường châu Á và việc giành quyền dự các giải đấu lớn. Đây là những kết quả được đặt trong bối cảnh VFF tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển bóng đá chuyên nghiệp, đào tạo trẻ và nâng cao vị thế quốc tế. Việc ông Tuấn được đề cử tái nhiệm vì thế đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì những thành quả đã đạt được, đồng thời giải quyết các hạn chế còn tồn tại của bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Vũ. (Ảnh: Sacombank)

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thụy là doanh nhân có sự tham gia đáng chú ý vào bóng đá chuyên nghiệp. Tên tuổi ông gắn với Câu lạc bộ Ninh Bình và hoạt động đầu tư, tài trợ bóng đá. Ông Thụy cho biết sẽ nghiêm túc chuẩn bị tranh cử với chương trình hành động thực tế. Trước thời điểm VFF công bố danh sách chính thức, ông Thụy nhận được nhiều đề cử từ các tổ chức thành viên. Sự quan tâm dành cho nhân sự này cho thấy kỳ vọng về khả năng kết nối nguồn lực doanh nghiệp, huy động tài chính và mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân vào bóng đá.

Ông Nguyễn Xuân Vũ cũng là nhân sự có kinh nghiệm tại VFF khóa IX, phụ trách lĩnh vực truyền thông và đối ngoại. Ông còn đang giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Ngoài đề cử cho chức Chủ tịch, ông là người duy nhất được giới thiệu vào vị trí Phó Chủ tịch Phụ trách truyền thông trong danh sách công bố ngày 21/10. Việc một nhân sự được đề cử cho nhiều chức danh không đồng nghĩa người đó sẽ đồng thời đảm nhiệm các vị trí này; kết quả cuối cùng phụ thuộc vào quy trình bầu cử và cơ cấu lãnh đạo được thông qua tại đại hội.

Nhiều lựa chọn ở các vị trí Phó Chủ tịch

Ở chức danh Phó Chủ tịch Phụ trách chuyên môn, danh sách có ba người: Ông Trần Quốc Tuấn, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Phụ trách chuyên môn khóa IX, và ông Trần Huy Đức, Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX.

Vị trí Phó Chủ tịch Phụ trách tài chính và vận động tài trợ có sáu nhân sự được đề cử, bao gồm: Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Thành, Nguyễn Đức Thụy, Trần Anh Tú và Nguyễn Xuân Vũ. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng với hoạt động của liên đoàn, từ bảo đảm nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia đến hỗ trợ đào tạo trẻ, tổ chức giải đấu và phát triển bóng đá chuyên nghiệp.

Danh sách Ban Chấp hành khóa X có 31 nhân sự được đề cử, trong đó có hai nữ là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ PVF, và bà Bùi Thị Hiền Lương, phụ trách môn bóng đá thuộc Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Các ứng viên còn lại đến từ nhiều lĩnh vực, bao gồm quản lý bóng đá, điều hành câu lạc bộ, doanh nghiệp và các tổ chức thành viên.

Hoàn thiện hồ sơ trước khi bầu cử

Đại hội VFF khóa X dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào đầu năm 2027. Việc bầu các chức danh chủ chốt được thực hiện theo quy chế của liên đoàn, bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nếu có từ hai ứng viên trở lên tranh cử chức Chủ tịch, người trúng cử phải đạt quá một nửa số đại biểu chính thức có mặt theo quy định được công bố.

Danh sách ngày 21/10 vì thế mới là một dấu mốc trong quá trình chuẩn bị đại hội. Những bước tiếp theo sẽ quyết định nhân sự nào chính thức tham gia tranh cử và nhận được sự tín nhiệm của các tổ chức thành viên. Bên cạnh việc lựa chọn bộ máy lãnh đạo, yêu cầu đặt ra cho VFF khóa mới là chuyển hóa các kết quả thi đấu thành nền tảng phát triển bền vững, từ đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng giải quốc nội đến cải thiện năng lực cạnh tranh của các đội tuyển trên đấu trường quốc tế.