Bà Trương Thị Hương Bình làm Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai

Ngày 11/11, HĐND TP Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác bầu nhân sự lãnh đạo UBND thành phố.

Bà Trương Thị Hương Bình (đứng giữa) được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai, ông Nguyễn Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái) giữ chức Phó chủ tịch HĐND. Ảnh: Hoàng Anh

Tại kỳ họp, HĐND TP Đồng Nai thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, bà Trương Thị Hương Bình được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trương Thị Hương Bình (SN 1981, quê phường Vĩ Dạ, TP Huế) có trình độ thạc sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, bà Bình từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Sở Tài chính Đồng Nai như: Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng, Phó giám đốc và Giám đốc Sở.

Sau khi Đồng Nai và Bình Phước hợp nhất, bà Bình tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai.

Với việc bổ sung nhân sự nêu trên, đến nay, UBND TP Đồng Nai có Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Út, Phó chủ tịch thường trực là ông Nguyễn Kim Long. Các Phó chủ tịch gồm ông Hồ Văn Hà, ông Nguyễn Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Hoàng, bà Nguyễn Thị Cát Tiên và bà Trương Thị Hương Bình.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Đồng Nai thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố. Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai được bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố. Ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, quê Quảng Trị) có trình độ thạc sĩ Xây dựng công trình, kỹ sư Xây dựng cầu đường, cao cấp lý luận chính trị.