Bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 7.463 tỷ đồng trong một vụ án khác

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ", xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng SCB và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố 27 bị can về nhiều tội danh. Trong số những bị can bị đề nghị truy tố có ông Nguyễn Văn Ngọc (nguyên Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty BMC), Phạm Lê Hùng (nguyên Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng Công ty BMC), Trần Mỹ Ngọc (Thủ quỹ BMC).

Ngoài ra, loạt cựu sếp ngân hàng cũng bị đề nghị truy tố như: Phan Thanh Long (TGĐ Ngân hàng TMCP Nghĩa Tín), Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn), Phạm Văn Phi (nguyên Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn), Hà Thị Yến (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa), Lê Khánh Hiền (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP SàI Gòn), Trần Ngọc Phương (nguyên Phó TGĐ Ngân hàng TMCP SàI Gòn), Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP SàI Gòn).

Hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan

Liên quan đến vụ án này, CQĐT xác định từ tháng 4/2010, bà Trương Mỹ Lan điều hành hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gồm nhiều công ty do bà Trương Mỹ Lan nắm giữ cổ phần chi phối và điều hành) đồng thời nắm giữ cổ phần chi phối (trên 90%) của Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB cũ.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Bà Trương Mỹ Lan đã đồng ý tác động, giới thiệu đến lãnh đạo Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB cũ cho ông Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Lê Hùng sử dụng đất và tài sản trên đất tại 5/20 dự án của Công ty BMC để thế chấp ký 19 hợp đồng tín dụng vay vốn với phương án kinh doanh không khả thi, tài sản bảo đảm không đảm bảo cho các khoản vay.

CQĐT xác định hiện còn dư nợ hơn 4.437 tỷ đồng, không có khả năng trả lại cả gốc và lãi cho Ngân hàng SCB.

Theo CQĐT, bà Trương Mỹ Lan điều hành để bà Nguyễn Thị Thu Sương nhận sử dụng 1.235 tỷ đồng từ nguồn tiền ngân hàng giải ngân, đã trả 300 tỷ đồng, còn 935 tỷ đồng sử dụng chi tiêu, trả nợ, đầu tư kinh doanh cho các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan...

Mặc dù bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng CQĐT cho rằng căn cứ tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận bà Trương Mỹ Lan đã phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong đó, xác định phần trách nhiệm bồi thường khắc phục hậu quả của bà Trương Mỹ Lan là liên quan đến 10/19 Hợp đồng tín dụng là hơn 7.463 tỷ đồng.

Tuy nhiên, 10/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành văn bản gửi Chủ tịch UBND TPHCM, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng SCB, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát ngăn chặn, tạm dừng các thủ tục công chứng, chứng thực, hợp tác đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố, thế chấp... làm biến động đối với bất động sản, tài sản Dự án 6A Bình Chánh của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát và giao cho Ngân hàng SCB quản lý để đảm bảo thi hành án liên quan phần trách nhiệm của Trương Mỹ Lan.

Ngoài ra, sai phạm trong vụ án này liên quan đến Trương Mỹ Lan xảy ra từ năm 2010 và kéo dài đến khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý giải quyết vụ án liên quan đến những vi phạm của Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng SCB và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn từ 2012 đến năm 2022.

Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan có cùng phương thức và thủ đoạn nhưng không được nhập vào để xử lý tương tự sai phạm tại hơn 500 hợp đồng tín dụng đã bị Toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm tuyên phạt ở mức án nghiêm khắc nhất (vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn I).

Đến nay, bà Lan đang chấp hành hình phạt tù chung thân, nếu xét xử tiếp cũng không làm thay đổi bản chất và hình phạt đã tuyên.

Từ căn cứ trên, CQĐT không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với Trương Mỹ Lan trong vụ án này, đảm bảo theo chủ trương, chính sách khoan hồng của Đảng, pháp luật Nhà nước, đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bà Trương Mỹ Lan theo quy định của pháp luật, góp phần thu hồi tài sản, bảo vệ lợi ích Nhà nước, Ngân hàng SCB.