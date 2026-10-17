Ba trường cao đẳng sư phạm dự kiến sáp nhập vào đại học

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ký ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một trong những trường dự kiến tiếp nhận Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Theo đó, việc sắp xếp tập trung vào các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và những đơn vị sự nghiệp công lập khác. Các phương án được triển khai trong năm 2026; riêng việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống giáo dục đại học dự kiến hoàn thành trước ngày 1/4/2027.

Trong quý IV/2026, Bộ GD&ĐT dự kiến sáp nhập ba trường cao đẳng sư phạm vào các trường đại học.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương dự kiến sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Ngoài ra, Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại thành phố Quảng Ninh dự kiến được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Các phương án này nhằm sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ, tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về công tác chuyển giao, tám cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được chuyển giao về địa phương quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng, Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 và Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

Ba cơ sở khác đã được chuyển giao về Bộ Công an quản lý, gồm Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Kế hoạch cũng đề cập phương án tổ chức lại hai đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Trong đó, Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học dự kiến được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, hoàn thành trong quý IV/2026.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM dự kiến sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, với thời hạn hoàn thành trong cùng quý.

Đối với các đơn vị chưa thuộc diện sắp xếp trong năm 2026, Bộ yêu cầu rà soát, sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị bên trong theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy hoạch liên quan.

Về tổ chức thực hiện, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, theo dõi, tổng hợp tiến độ và kết quả. Các đơn vị chủ trì phải xây dựng, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định và thời hạn; các đơn vị liên quan phối hợp triển khai.

Hiện cả nước có 228 cơ sở giáo dục đại học công lập, trong đó 28 cơ sở trực thuộc UBND tỉnh, thành phố, số còn lại do các bộ, ngành quản lý.

Theo Kế hoạch 06 của Bộ Chính trị ban hành hồi cuối tháng 7, các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ được sắp xếp theo hướng chuyển trường đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD&ĐT hoặc địa phương quản lý; sáp nhập, hợp nhất các trường trên cùng địa bàn, trừ những trường thuộc lĩnh vực đặc thù. Mục tiêu là giảm tối thiểu 20% số đầu mối trước ngày 1/4/2027.

Danh sách các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT thuộc diện sắp xếp trong năm 2026: