'Bà trùm' thao túng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 30 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đánh giá của VKS, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, diễn ra thời gian dài. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh là đối tượng có nhiều tiền án (7 tiền án), chủ mưu, cầm đầu trong vụ án dùng tiền thao túng phần lớn hoạt động trong VPYTTT.Ư.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh vốn là người phải chữa bệnh bắt buộc tại VPYTTT.Ư nhưng đã dùng tiền và các lợi ích vật chất để tạo quan hệ với nhiều cán bộ, nhân viên tại đây. Cơ quan tố tụng xác định Mai Anh đưa hối lộ hơn 1,54 tỷ đồng để được tạo điều kiện trong thời gian chữa bệnh.

Ngoài ra, bị cáo Mai Anh còn hành vi môi giới “chạy” giấy chứng nhận tâm thần giả cho nhiều bị cáo khác. Bị cáo Mai Anh nhận tiền của nhiều bị can, bị cáo, bị án hoặc người nhà của họ để làm trung gian tác động đến các hội đồng giám định. Số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi môi giới hối lộ gần 5,97 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi gần 4,12 tỷ đồng.

Đồng thời, VKS cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh can thiệp sâu vào hoạt động tuyển dụng của VPYTTT.Ư để những người thân cận được vào làm việc. Quá trình xét xử, Viện kiểm sát đánh giá, Mai Anh chưa thành khẩn nhận tội.

Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Thị Mai Anh từ 15-16 năm tù về tội: “Đưa hối lộ”; từ 5-6 năm tù về tội: “Môi giới hối lộ” và từ 17-18 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp hình phạt cả ba tội danh là 30 năm tù.

Còn bị cáo Lê Văn Đông (chồng bị cáo Mai Anh) có hành vi tổ chức cho một số cán bộ, nhân viên của VPYTTT.Ư và các cá nhân thân tín của Đông sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian chữa bệnh bắt buộc. Đồng thời, Đông còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nơi ở và buồng chữa bệnh bắt buộc của Đông tại VPYTTT.Ư.

Tại tòa, bị cáo Đông thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đông từ 17-19 năm tù về hai tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo của VPYTTT.Ư, đại diện VKS cáo buộc những bị cáo có liên quan đã nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng hối lộ để ra các kết luận giám định pháp y tâm thần không khách quan, không chính xác, không đúng tình trạng tâm thần để cho Mai Anh, Lê Văn Đông và các đối tượng khác trốn tránh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng VPYTTT.Ư) bị cáo buộc nhận trực tiếp 4,68 tỷ đồng từ Mai Anh và một số người khác, liên quan việc ra kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh cho 27 trường hợp là bị can, bị cáo, bị án, qua đó giúp họ được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Sau khi nhận tiền, ông Trường chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định. Cựu viện trưởng Trần Văn Trường còn nhận hơn 3,34 tỷ đồng liên quan việc tuyển dụng người vào viện, tạo điều kiện cho Mai Anh ở phòng riêng cùng hai con nhỏ và một số việc liên quan đến đi học, chuyển khoa của nhân viên.

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tổng cộng 30 năm tù và bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng VPYTTTƯ) 20 năm tù.

Tổng cộng, VKS xác định bị cáo Trường phải chịu trách nhiệm về hơn 8 tỷ đồng tiền nhận hối lộ, trong đó hưởng lợi riêng hơn 6,8 tỷ đồng. Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Tương tự, bị cáo Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng VPYTTT.Ư) bị xác định đã nhận 90 triệu đồng từ bị cáo Trường rồi cùng các thành viên hội đồng đưa ra kết luận không đúng thực trạng bệnh đối với 6 trường hợp để những người này được chữa bệnh bắt buộc. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo bị cáo Ngô Văn Vinh 3-4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Đối với các bị cáo còn lại trong vụ án bị VKS đề nghị mức án từ 12 tháng tù treo đến 20 năm tù giam.