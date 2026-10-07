Bà trùm 'chạy' giám định tâm thần Nguyễn Thị Mai Anh bị tuyên 30 năm tù

Chiều 7/10, TAND TP tuyên án với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, lao động tự do) 16 năm tù về tội đưa hối lộ, 10 năm tù môi giới hối lộ và 18 năm tù lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt tòa tuyên “bà trùm” Mai Anh 30 năm tù.

HĐXX đánh giá Mai Anh là bị cáo “trung tâm của các hành vi phạm tội”, tinh vi, xảo quyệt. Bị cáo phạm nhiều tội, nhân thân xấu, chưa thực sự thành khẩn nên cần mức án nghiêm khắc.

Lê Văn Đông (48 tuổi, chồng Mai Anh) bị tuyên 19 năm tù về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại toà.

Trong phần luận tội đối với các bị cáo, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đánh giá vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh được xác định giữ vai trò trung tâm trong đường dây dây lợi dụng hoạt động giám định pháp y tâm thần để trục lợi.

Theo đại diện Viện kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh được xác định là đối tượng giữ vai trò trung tâm trong đường dây lợi dụng hoạt động giám định pháp y tâm thần để trục lợi. Mai Anh bị truy tố về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tài liệu vụ án thể hiện Mai Anh không có chức năng, nhiệm vụ trong việc trưng cầu giám định tâm thần và giám định pháp y tâm thần nhưng đã hứa hẹn giúp bị hại Khiếu Thị Thu Thảo và Bùi Thị Kim Hoa lo cho người thân được đi giám định.

Theo đó, Mai Anh đã chiếm đoạt của Khiếu Thị Thu Thảo 1,16 tỷ đồng và của Bùi Thị Kim Hoa hơn 2,6 tỷ đồng. Sau khi không thực hiện được như đã hứa, bị cáo không trả lại số tiền đã nhận.

Đại diện Viện kiểm sát xác định hành vi của Mai Anh đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi Môi giới hối lộ, căn cứ tài liệu sao kê ngân hàng, lời khai của Trần Văn Tuế, Nguyễn Thị Hằng (lao động tự do), Nguyễn Thị Ngọc (lao động tự do), Đỗ Trần Anh (lao động tự do), Nguyễn Viết Long (lao động tự do), Lê Văn Cường (cựu bác sĩ Viện) cùng nội dung tin nhắn trong điện thoại thu giữ của Mai Anh, VKS có căn cứ xác định bị cáo đã môi giới hối lộ 7 trường hợp với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng và hưởng lợi 4,4 tỷ đồng.

Đối với hành vi Đưa hối lộ, căn cứ lời khai của Hoàng Tất Thành (cựu giám định viên), Trần Đại Quân (cựu cán bộ điều dưỡng), Phạm Minh Tuấn, Lâm Văn Thành, (cựu phó viện trưởng, cựu giám định viên), Đặng Thị Hòa (vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường) cùng các tài liệu, tin nhắn thu giữ của Mai Anh, VKS xác định bị cáo đã đưa hối lộ cho Hội đồng giám định đối với Lê Văn Đông (chồng Mai Anh); đưa hối lộ để được ở phòng riêng với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng và đưa hơn 220 triệu đồng cho các đối tượng có hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đại diện VKS cho rằng, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Mai Anh quanh co, không nhận tội, không thể hiện sự ăn năn, hối cải nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo có nhân thân xấu, có một tiền án và nhiều hành vi khác đang bị cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố. Theo đại diện VKS, điều này cho thấy bị cáo đã được giáo dục nhưng không có sự hối cải. Vì vậy, cần cách ly bị cáo khỏi xã hội trong một thời gian dài mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.