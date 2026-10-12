Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa được vinh danh "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”

Tối 11-10, tại TP. Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 cho bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa). Đây là lần thứ 2, bà Trịnh Thị Hồng Vân nhận được vinh dự này.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân cùng các doanh nhân tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh.

Vượt qua gần 300 hồ sơ đề cử, bà Trịnh Thị Hồng Vân là một trong 100 doanh nhân tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh. Cúp Thánh Gióng là danh hiệu cao quý tôn vinh các lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc giai đoạn 2021 - 2025 về năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Trên cương vị người đứng đầu công ty, bà Trịnh Thị Hồng Vân đã khẳng định bản lĩnh quản lý, tư duy chiến lược sắc bén và định hướng Công ty Yến sào Khánh Hòa duy trì tăng trưởng bền vững, nâng tầm vị thế thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế, đón đầu xu thế công nghệ và chuyển đổi xanh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đến xem gian hàng của Yến sào Khánh Hòa.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân và các doanh nhân chụp hình cùng Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, bà luôn xác định trách nhiệm xây dựng tầm nhìn chiến lược, phát triển doanh nghiệp theo hướng đổi mới, hiệu quả và bền vững; đồng thời phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành và huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác, bà Trịnh Thị Hồng Vân luôn chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, kịp thời đề xuất và cùng tập thể Hội đồng thành viên ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, định hướng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu thế hội nhập. Cá nhân bà và ban lãnh đạo Công ty luôn kiên định mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu của ngành yến sào Việt Nam, bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên đặc hữu của tỉnh Khánh Hòa.

Thành quả từ tư duy quản trị năng động và quyết đoán ấy được minh chứng rõ nét qua những con số tăng trưởng ấn tượng của doanh nghiệp qua từng năm. Giai đoạn 2021 - 2023, doanh thu của riêng Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa liên tục tăng trưởng mạnh từ 1.751,8 tỷ đồng (2021) lên 2.121,9 tỷ đồng (2023), lợi nhuận trước thuế đạt từ 93,8 tỷ đồng lên 130,6 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước duy trì từ 125 đến 153 tỷ đồng mỗi năm.

Sau khi tiếp nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty từ tháng 7-2024, tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì, đưa tổng doanh thu toàn Công ty năm 2024 đạt 2.318,6 tỷ đồng (nộp ngân sách 205,8 tỷ đồng) và bứt phá lên 2.755 tỷ đồng doanh thu, nộp ngân sách 238,5 tỷ đồng trong năm 2025. Thu nhập bình quân của gần 4.000 lao động cũng không ngừng được nâng lên, đạt mức 14,5 triệu đồng/người/tháng vào năm 2025. Dấu ấn hội nhập quốc tế cũng thể hiện rõ nét khi Công ty chính thức được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép xuất khẩu chính ngạch, với giá trị xuất khẩu năm 2025 đạt 2.275.583 USD, tăng 44% so với cùng kỳ, vươn tầm phủ sóng thị trường hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa và danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026".

Song song đó, Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn đặt cái tâm vào cộng đồng qua việc bảo đảm chu đáo đời sống người lao động và lan tỏa nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực cho quê hương. Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn tích cực chỉ đạo và đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí dành cho từ thiện xã hội năm 2025 lên đến 35 tỷ đồng. Từ việc xây dựng gần 100 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo gia đình chính sách, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, ủng hộ quỹ vaccine Covid-19, đến việc hỗ trợ ngư dân bám biển, chăm lo cho người khiếm thị, nạn nhân chất độc da cam và các quỹ khuyến học, khuyến tài.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân là một trong 100 doanh nhân tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh.

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2026 - Cúp Thánh Gióng” ghi nhận những cống hiến bền bỉ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Trịnh Thị Hồng Vân, niềm tự hào của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.