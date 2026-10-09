Bà Trịnh Thị Hòa được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Mi và Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Điểu Huỳnh Sang trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Trịnh Thị Hòa. Ảnh: Hồ Thảo

Theo đó, buổi lễ đã công bố quyết định của Thường trực HĐND thành phố về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trịnh Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đồng Nai. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 8-10-2026.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Mi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồ Thảo

Bà Trịnh Thị Hòa, Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Mi chúc mừng bà Trịnh Thị Hòa được tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Việc Đồng Nai trở thành thành phố, cùng với yêu cầu triển khai Luật Phát triển đô thị và Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của HĐND thành phố. Do đó, Thường trực HĐND thành phố đề nghị bà Hòa phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Trịnh Thị Hòa bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng bổ nhiệm, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm trên cương vị mới. Bà Hòa khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.