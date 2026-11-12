Ba triệu người chào đón Giáo hoàng trở lại 'quê hương thứ hai'

Giáo hoàng Leo XIV trở lại Peru Biển người xuống đường đón Giáo hoàng Leo XIV trong chuyến trở lại Peru.

Ngày 11/11, Giáo hoàng Leo XIV đến Peru, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ba quốc gia Nam Mỹ kéo dài 12 ngày. Ông được Tổng thống Peru Keiko Fujimori đón tại sân bay thành phố cảng Callao trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người dân. Đây cũng là dịp Giáo hoàng trở lại đất nước nơi ông từng hoạt động truyền giáo và đảm nhiệm cương vị Giám mục Chiclayo.

Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt với Giáo hoàng Leo XIV, người mang hai quốc tịch Mỹ và Peru, từng có khoảng 20 năm hoạt động truyền giáo tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo lịch trình, Giáo hoàng sẽ dành 3 ngày tại Chiclayo, thành phố nơi ông từng giữ cương vị giám mục giai đoạn 2015-2023. Đây cũng là dịp để ông gặp lại những người bạn, đồng nghiệp và cộng sự từng gắn bó trong nhiều năm hoạt động tại Peru.

Bên cạnh ý nghĩa tôn giáo, chuyến thăm còn thu hút sự chú ý khi Giáo hoàng hội kiến Tổng thống Keiko Fujimori tại thủ đô Lima.

Lễ đón tiếp Giáo hoàng Leo XIV của Tổng thống Peru Keiko Fujimori tại Cung điện Chính phủ.

Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu chuyến công du chưa đầy một tháng sau ca phẫu thuật ung thư phổi. Trong suốt hành trình, ngài có vẻ khỏe mạnh, liên tục phát biểu trong thời gian dài với giọng nói rõ ràng và dứt khoát.

Đội danh dự đứng nghiêm trang trong ngày Giáo hoàng Leo tham dự lễ đón tiếp cùng Tổng thống Peru Keiko Fujimori tại Cung điện Chính phủ

Người dân tập trung bên ngoài Cung điện Chính phủ ngày Giáo hoàng Leo tham dự lễ đón tiếp cùng Tổng thống Peru Keiko Fujimori.

Đức Giáo hoàng Leo XIV chào hỏi các giáo dân, trong khi nhiều người trong số họ ghi lại hình ảnh ngài bằng điện thoại di động.

Các thành viên của Cảnh sát Quốc gia Peru đứng gác khi người dân chờ đợi phía sau hàng rào tại Quảng trường Mayor trước khi Giáo hoàng Leo đến.

Cũng trong ngày 11/11, Giáo hoàng phát biểu trước các quan chức, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Nhà hát Quốc gia Gran Teatro Nacional. “Tôi cũng đang trở về quê hương mình”, Giáo hoàng nói trong bài phát biểu. Giáo hoàng gọi đây là quê hương thứ hai, nơi góp phần định hình hành trình mục tử của ông. Ngài kêu gọi người dân và giới chức vun đắp đoàn kết, lắng nghe tiếng nói của cộng đồng, bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của hòa bình, đối thoại và hợp tác quốc tế.

Giáo hoàng Leo XIV theo dõi một tiết mục biểu diễn sau khi phát biểu.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Peru Keiko Fujimori, diễn ra trong chuyến công du Nam Mỹ kéo dài 12 ngày, đưa Giáo hoàng trở lại đất nước nơi ông từng làm nhà truyền giáo và giữ chức Giám mục Chiclayo.

Phương Linh