Nhiều sản phẩm dành cho mẹ và bé được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: PV.

Ngày 19/11/2026, chuỗi ba triển lãm quốc tế ngành Lifestyle gồm: SIUF Vietnam, CBME Vietnam và HOMETEX Vietnam 2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, do Informa Markets Vietnam tổ chức.

Với sự tham gia của 200 thương hiệu, trên tổng diện tích trưng bày 4.500 m2, chuỗi sự kiện mở ra không gian kết nối ba lĩnh vực giàu tiềm năng của ngành Lifestyle: thời trang nội y, đồ mặc nhà và trang phục thể thao; sản phẩm dành cho mẹ và bé; cùng vật liệu và giải pháp trang trí không gian sống.

Định hướng xuyên suốt của chuỗi triển lãm Lifestyle 2026: SIUF Vietnam 2026 kết nối ngành thời trang nội y, đồ ngủ và trang phục thể thao với công nghệ, nguyên phụ liệu và năng lực sản xuất.

CBME Vietnam 2026 đưa các thương hiệu, nhà cung cấp và đơn vị phân phối đến gần hơn với nhu cầu thực tế của các gia đình, đặc biệt trong hành trình chăm sóc mẹ và trẻ nhỏ.

HOMETEX Vietnam 2026 giới thiệu những vật liệu, công nghệ và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng không gian sống hiện đại.

Theo Báo cáo Thị trường Thương mại Điện tử Việt Nam 2025 của Metric, ngành hàng nhà cửa và đời sống đạt khoảng 56.700 tỷ đồng doanh số trên bốn sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, tăng 39,47% so với năm trước. Sự phát triển của các kênh bán hàng và nhu cầu nâng cao chất lượng không gian sống mở ra cơ hội cho doanh nghiệp cung cấp vật liệu, sản phẩm nội thất và các giải pháp ứng dụng công nghệ.

Các khách mời cắt băng khai mạc triển lãm - Ảnh: PV.

Dù phục vụ những nhóm ngành khác nhau, cả ba triển lãm cùng chia sẻ một mục tiêu: đưa doanh nghiệp đến gần thị trường hơn và biến những nhu cầu tiêu dùng thành cơ hội hợp tác, phát triển sản phẩm và mở rộng kinh doanh.

Định hướng B2B2C được thể hiện qua sự kết hợp giữa hoạt động tìm nguồn hàng, kết nối giao thương, hội thảo chuyên ngành và trải nghiệm thực tế. Trong khi doanh nghiệp có thể tìm hiểu sản phẩm, đánh giá năng lực nhà cung cấp và trao đổi cơ hội hợp tác, người tiêu dùng có dịp tiếp cận các thương hiệu, trải nghiệm sản phẩm và chia sẻ những nhu cầu trực tiếp từ đời sống.

Thông qua hoạt động trưng bày và trao đổi chuyên ngành, SIUF Vietnam 2026 hướng đến kết nối những mắt xích quan trọng của ngành: từ nhà cung cấp vải, ren, phụ liệu, doanh nghiệp OEM/ODM đến thương hiệu thời trang và hệ thống phân phối.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, chuỗi triển lãm hướng đến tạo ra những kết nối có giá trị thực tiễn: nhà sản xuất tìm kiếm đối tác phân phối, thương hiệu tiếp cận khách hàng mới, nhà mua hàng khám phá nguồn cung và người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Đáng chú ý, hoạt động giao thương năm nay có sự tham gia của các đoàn khách quốc tế, trong đó có Campuchia và Malaysia, cùng khoảng 50 cuộc hẹn kết nối doanh nghiệp dự kiến được sắp xếp trước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về nhu cầu tìm nguồn hàng, năng lực sản xuất và triển vọng hợp tác tại thị trường Việt Nam cũng như khu vực.

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, tính tiện dụng, trải nghiệm cá nhân và giá trị sản phẩm, các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng mẫu mã hay giá bán mà còn bằng khả năng thấu hiểu thị trường, đổi mới sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt.

Bà Đặng Vy Trà, Phó Giám đốc dự án, công ty Informa Markets Việt Nam, chia sẻ triển lãm mang đến trải nghiệm thiết kế phong cách sống qua các nhóm hàng mẹ và bé, thời trang, nội y, đồ thể thao và nội thất, màn rèm, trang trí nhà cửa, qua đó cung cấp nguồn hàng và chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp.

Với chủ đề "From Make in Vietnam to Brand of Vietnam" và thông điệp "Where Lifestyle Meets Opportunity", sự kiện kỳ vọng tạo thêm ý tưởng và cơ hội kinh doanh để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng hành cùng người dân nâng cao chất lượng sống, tin dùng hàng Việt và vươn ra thị trường quốc tế.