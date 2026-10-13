Ba triển lãm công nghiệp quốc tế tổ chức đồng thời tại Hà Nội

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế. Ảnh: Trung Anh/Mekong ASEAN.

Ngày 13/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Informa Markets Việt Nam tổ chức lễ khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế gồm ProPak Hanoi 2026, MTA Hanoi 2026 và SemiTronics Vietnam 2026.

Đây là lần đầu tiên cả ba triển lãm quốc tế này được tổ chức đồng thời, kết nối các lĩnh vực cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo, điện tử - bán dẫn và công nghệ chế biến, đóng gói trong cùng một không gian.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách khu vực châu Á của Informa Markets, cho biết việc kết hợp ba triển lãm phản ánh xu hướng liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các lĩnh vực sản xuất.

Theo ông, cơ khí chính xác cung cấp máy móc, điện tử và bán dẫn đóng góp các công nghệ thông minh, trong khi công nghệ chế biến và đóng gói giúp đưa sản phẩm hoàn chỉnh ra thị trường. Việc tổ chức đồng thời ba triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nhiều khâu trong chuỗi giá trị sản xuất tại cùng một địa điểm.

Đề cập đến việc lựa chọn Hà Nội, ông Ian Roberts nhận định miền Bắc Việt Nam đang nổi lên như một trong những khu vực sản xuất công nghiệp năng động tại châu Á. Tại các địa phương như Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên và Hưng Yên, năng lực sản xuất tiếp tục mở rộng, chuỗi cung ứng ngày càng phát triển và các nhà đầu tư quốc tế đang tích cực tìm kiếm đối tác trong nước có đủ năng lực.

Ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách khu vực châu Á của Informa Markets, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Trung Anh/Mekong ASEAN.

Cũng tại lễ khai mạc, ông Chu Việt Cường, quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp (thuộc Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương), cho rằng bên cạnh việc tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, công nghiệp Việt Nam cần chú trọng nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, qua đó tăng tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Cường, định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ thời gian tới là chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ sang nâng cao năng lực doanh nghiệp và phát triển chuỗi cung ứng. Trọng tâm gồm đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa, nâng cao chất lượng và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Ông Chu Việt Cường, quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp (thuộc Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương), phát biểu tại lễ khai mạc chuỗi ba triển lãm công nghiệp quốc tế tại Hà Nội ngày 13/10. Ảnh: Trung Anh/Mekong ASEAN.

Trong ba ngày diễn ra, Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Cơ khí Chính xác và Sản xuất Chế tạo (MTA Hanoi 2026) giới thiệu nhiều thiết bị và giải pháp phục vụ sản xuất, từ máy gia công chính xác, trung tâm CNC nhiều trục, dụng cụ cắt gọt đến thiết bị đo lường - kiểm soát chất lượng, hệ thống tự động hóa và giải pháp vận hành nhà máy.

Các doanh nghiệp và thương hiệu tham gia gồm Aida Greater Asia Pte. Ltd., Chin Hung Machinery, Công ty TNHH Tân Thế Kỷ, Epicor Software, Hanstech Vina, Hwacheon Tool Việt Nam, Hwaseong International Trade Promotion Center, Kemet Far East Pte Ltd, L.K Japan, Murata Machinery, Ltd., Nichiden Corporation, Shinfu Vietnam Co., Ltd., Sollant Air Compressors, Lincsolution cùng nhiều đơn vị trong nước và quốc tế.

Tại khu vực trưng bày của chuỗi ba triển lãm, khách tham quan trực tiếp tìm hiểu thiết bị và trao đổi với đại diện doanh nghiệp về giải pháp ứng dụng trong sản xuất. Các sản phẩm trải rộng từ máy gia công cơ khí chính xác, thiết bị tự động hóa đến dây chuyền chế biến và đóng gói thực phẩm.

Đoàn đại biểu tham quan, tìm hiểu công nghệ tại khu gian hàng Hàn Quốc. Ảnh: Trung Anh/Mekong ASEAN.

Máy gia công cơ khí chính xác được trưng bày tại khu gian hàng Đài Loan trong khuôn khổ MTA Hanoi 2026. Ảnh: Trung Anh/Mekong ASEAN.

Ở lĩnh vực chế biến và đóng gói, ProPak Hanoi 2026 mở rộng sự hiện diện của thương hiệu ProPak tới Hà Nội, sau gần hai thập kỷ phát triển tại thị trường Việt Nam. Triển lãm giới thiệu các công nghệ phục vụ ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh.

Một số doanh nghiệp tham gia trưng bày gồm ISHIDA Việt Nam, TOPPAN, Tokyo Automatic Machinery Works, Tín Dân và Machinex Việt Nam. Tại các gian hàng, khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu các thiết bị và trao đổi với nhà cung cấp về giải pháp ứng dụng trong sản xuất.

Khách tham quan tìm hiểu thiết bị công nghệ tại gian hàng ISHIDA thuộc ProPak Hanoi 2026. Ảnh: Trung Anh/Mekong ASEAN.

SemiTronics Vietnam 2026 là triển lãm lần đầu được tổ chức tại Hà Nội, tập trung vào lĩnh vực điện tử và bán dẫn. Sự kiện quy tụ 100 thương hiệu đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu các thiết bị, vật liệu phục vụ sản xuất, đóng gói và kiểm thử bán dẫn, linh kiện điện tử, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ đầu tư.

Thiết bị sạc xe điện được trưng bày tại gian hàng Willas Electronic trong khuôn khổ chuỗi triển lãm. Ảnh: Trung Anh/Mekong ASEAN.

Ngoài giới thiệu máy móc, thiết bị, chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế tại Hà Nội còn tổ chức các buổi kết nối giao thương để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác.

Các hội thảo đề cập đến nhà máy thông minh, ứng dụng AI trong công nghiệp, chuyển đổi xanh và công nghệ bao bì. Riêng lĩnh vực điện tử - bán dẫn có Hội nghị SEMICONNECT Vietnam 2026 với chủ đề “Vật liệu cho ngành bán dẫn”.

Với công nghiệp hỗ trợ, trọng tâm là kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI, thúc đẩy nội địa hóa và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng. Đây cũng là mục tiêu của các hoạt động bên lề: giúp doanh nghiệp tìm được công nghệ phù hợp và đối tác để ứng dụng vào sản xuất.