Ba trẻ em, một giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ

Cảnh sát trưởng thành phố Bend Mike Krantz cho biết trong cuộc họp báo tối 15/10 rằng ba trẻ em thiệt mạng tại trường tiểu học Silver Rail lần lượt 5, 8 và 11 tuổi.

Một giáo viên cũng tử vong. Hai người khác, gồm một trẻ 7 tuổi và một giáo viên 54 tuổi, được đưa tới Trung tâm Y tế St. Charles trong tình trạng nguy kịch. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Nhiều phụ huynh tập trung bên ngoài trường học sau khi xảy ra vụ xả súng

Theo ông Krantz, cảnh sát nhận cuộc gọi khẩn cấp từ một người trình báo bị nghi phạm mang súng dài bắn nhiều phát về phía mình lúc đang ở trong xe. Tổng đài sau đó nhận hàng chục cuộc gọi báo nghi phạm đã vào trường.

"Nghi phạm bắn vào những cánh cửa đã khóa để xông vào bên trong", cảnh sát trưởng Bend cho hay.

Cảnh sát có mặt trong vòng ba phút kể từ cuộc gọi đầu tiên và phát hiện nghi phạm đã bị một người dân bắn chết. Theo báo cáo của một sĩ quan, người này nhìn thấy nghi phạm vào trường, đuổi theo vào trong và đối đầu với nghi phạm.

Sau khi tiến vào tòa nhà, cảnh sát tìm thấy bốn nạn nhân đã tử vong. Nhà chức trách chưa cung cấp thông tin về người dân đã bắn chết nghi phạm.

Giới chức không công bố cụ thể loại vũ khí được sử dụng hay số phát đạn đã bắn. Nhiều nguồn tin thực thi pháp luật nói với CBS News rằng nghi phạm dùng súng shotgun. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật được báo cáo về vụ việc cho biết đây là khẩu shotgun lên đạn kiểu bơm, do mẹ nghi phạm mua.

Chưa có thông tin về động cơ vụ tấn công. Cảnh sát cũng chưa cho biết nghi phạm có mối liên hệ nào với trường Silver Rail hay không.

Toàn bộ học sinh và nhân viên được sơ tán, đưa tới một nhà thờ gần đó để đoàn tụ với gia đình.

Giám đốc học khu Bend-La Pine Steven Cook gọi vụ việc là “thảm kịch không thể tưởng tượng nổi”, nói ông không có lời nào diễn tả được cảm xúc của cộng đồng lúc này.

“Không cộng đồng nào đáng phải trải qua những gì chúng ta đang trải qua”, ông nói tại cuộc họp báo.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết văn phòng địa phương của cơ quan này đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật sở tại. Theo một nguồn tin thực thi pháp luật, Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ Mỹ (ATF) cũng tới hỗ trợ lực lượng chức năng, trong đó có cảnh sát bang Oregon.

Thống đốc Oregon Tina Kotek ca ngợi người dân đã “anh dũng can thiệp để ngăn thêm tổn thất về sinh mạng”, đồng thời nói hành động này mang theo gánh nặng lớn về tinh thần.

“Tất cả người dân Oregon hôm nay cùng tiếc thương mất mát này. Đây là một ngày kinh hoàng. Không cha mẹ nào đáng phải trải qua một ngày như vậy. Không cộng đồng nào đáng phải trải qua điều này”, bà nói.

Học khu Bend-La Pine thông báo hủy các buổi học và sự kiện thể thao tại toàn bộ trường trong học khu vào ngày 16/10 vì vụ xả súng.

Bend nằm ở miền trung bang Oregon, cách thành phố Portland khoảng 240 km về phía đông nam.

Theo dữ liệu của K-12 School Shooting Database, Mỹ ghi nhận 235 vụ nổ súng tại các trường từ mẫu giáo đến lớp 12 trong năm 2025. Từ đầu năm 2026, ít nhất 149 vụ đã xảy ra, tính cả vụ tại Bend. Dù vẫn cao hơn mức trước đại dịch, số vụ nổ súng học đường có dấu hiệu giảm so với đỉnh năm 2023.