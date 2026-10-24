Bà Trần Thị Thanh Thủy trở thành Chủ tịch HĐQT SeABank

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) vừa công bố thông tin về việc kiện toàn nhân sự cấp cao, trong đó Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Thủy đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023–2028, có hiệu lực từ ngày 22/10/2026.

Quyết định được đưa ra sau khi HĐQT SeABank chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Tần.

Theo thông báo ngày 23/10 của SeABank, ngân hàng đang hoàn tất các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức Tổng Giám đốc, thay ông Lê Quốc Long, người chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ ba năm, từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2026.

Như vậy, trong khi bà Trần Thị Thanh Thủy đã chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, việc bổ nhiệm ông Lê Văn Tần làm Tổng Giám đốc vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục theo quy định.

Bà Trần Thị Thanh Thủy được bầu đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SeABank nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tân Chủ tịch HĐQT SeABank Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng và gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Trước khi gia nhập SeABank, bà Thủy có hơn 26 năm làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Năm 2015, bà Thủy gia nhập SeABank và từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Đến ngày 17/4/2024, bà được bầu làm Thành viên HĐQT SeABank nhiệm kỳ 2023–2028.

Theo thông tin từ ngân hàng, sau khi kiện toàn nhân sự, HĐQT SeABank hiện có 8 thành viên, gồm 2 thành viên độc lập và 3 thành viên là người nước ngoài.

Việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao diễn ra cùng thời điểm SeABank điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Cụ thể, ngân hàng giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế, xuống còn 6.008 tỷ đồng, đồng thời định hướng tăng cường quản trị rủi ro, tối ưu chi phí vận hành và tiếp tục đầu tư vào công nghệ số.

SeABank cho biết việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm bảo đảm tính kế thừa trong quản trị, điều hành, đồng thời phục vụ định hướng phát triển ổn định và triển khai chiến lược chuyển đổi số trong thời gian tới.