Bà Trần Thị Thanh Thủy làm Chủ tịch HĐQT SeABank

Theo thông tin công bố, HĐQT SeABank đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Tần, đồng thời thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Thủy đảm nhiệm vị trí này.

Ngân hàng đang hoàn tất hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận bổ nhiệm ông Lê Văn Tần làm Tổng giám đốc. Ông Lê Quốc Long hiện giữ vị trí này, với nhiệm kỳ 3 năm bắt đầu từ tháng 11/2023 và dự kiến kết thúc vào tháng 11/2026.

Bà Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có bằng thạc sĩ kinh tế tại Học viện Ngân hàng và gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Trước khi gia nhập SeABank năm 2015, bà có hơn 26 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong các lĩnh vực kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Bà Trần Thị Thanh Thủy được bầu làm Chủ tịch HĐQT SeABank kể từ ngày 22/10/2026, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại SeABank, bà từng giữ chức Phó tổng giám đốc trước khi được bầu làm thành viên HĐQT ngày 17/4/2024, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng với việc kiện toàn nhân sự cấp cao, HĐQT SeABank cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 xuống còn 6.008 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết việc điều chỉnh kế hoạch nhằm thực hiện định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. SeABank đã điều chỉnh giảm 0,5-0,7 điểm phần trăm/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời định hướng ưu tiên tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa và các dự án xanh.