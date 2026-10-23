Bà Trần Thị Thanh Thủy làm Chủ tịch HĐQT SeABank

Bà Trần Thị Thanh Thủy được bầu đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SeABank nhiệm kỳ 2023-2028

Quyết định được đưa ra sau khi HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Tần.

SeABank đang hoàn tất thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức Tổng Giám đốc, thay ông Lê Quốc Long, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ 3 năm (11-2023 đến 11-2026). Việc chuẩn bị nhân sự cấp cao nhằm bảo đảm tính kế thừa và sự ổn định trong hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng.

Bà Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng và gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi tham gia quản trị cấp cao tại SeABank, bà có hơn 26 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Gia nhập SeABank từ năm 2015, bà từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc, có nhiều đóng góp cho hoạt động của ngân hàng. Ngày 17-4-2024, bà được bầu làm Thành viên HĐQT SeABank nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiện HĐQT SeABank có 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập và 3 thành viên là người nước ngoài.