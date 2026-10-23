Bà Trần Thị Thanh Thủy được bầu làm Chủ tịch HĐQT SeABank

Kiện toàn nhân sự quản trị, điều hành

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố về hoạt động điều hành và kiện toàn nhân sự. Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Thủy, Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ cùng ngày. Quyết định được đưa ra sau khi HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Tần.

Bà Trần Thị Thanh Thủy giữ chức Chủ tịch HĐQT SeABank từ ngày 22/10/2026.

SeABank cho biết đang hoàn tất thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Lê Quốc Long chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ ba năm, từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2026.

Bà Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng và gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Trước khi gia nhập SeABank, bà có hơn 26 năm làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đảm nhiệm các vị trí chuyên môn, quản lý trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Bà Thủy gia nhập SeABank năm 2015, từng giữ chức Phó tổng giám đốc. Ngày 17/4/2024, bà được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023–2028.

Theo SeABank, HĐQT ngân hàng hiện có tám thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập và ba thành viên là người nước ngoài.

Chủ động giảm lợi nhuận đồng hành cùng nền kinh tế

Cùng với thay đổi nhân sự, HĐQT SeABank đã thông qua nghị quyết điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026, xuống mức 6.008 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết việc điều chỉnh nhằm thực hiện định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, SeABank điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,5–0,7 điểm phần trăm/năm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ngân hàng cho biết việc này nhằm tạo dư địa giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các dự án xanh.

SeABank đồng thời rà soát danh mục tín dụng, ưu tiên vốn cho doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, phương án kinh doanh hiệu quả và các lĩnh vực ưu tiên phát triển; tăng cường quản trị nguồn vốn, tối ưu chi phí vận hành.

Ngân hàng cũng tiếp tục khai thác hệ sinh thái khách hàng hiện có thông qua các dịch vụ tín dụng, quản lý dòng tiền và thanh toán số; thực hiện trích lập dự phòng, đầu tư vào công nghệ số và hạ tầng quản trị.