Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Thanh Hương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã nghe tờ trình giới thiệu và tiến hành quy trình bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Thị Thanh Hương cho biết, việc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri, Nhân dân trong tỉnh.

Theo bà Hương, tỉnh An Giang đang đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, khai thác hiệu quả kinh tế biển, kinh tế biên giới, du lịch, nâng cao giá trị nông nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Trước yêu cầu đó, HĐND phải tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; cụ thể hóa các chủ trương thành nghị quyết phù hợp thực tiễn, đồng thời tăng cường giám sát để các quyết sách đi vào cuộc sống.

Bà Trần Thị Thanh Hương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ cùng tập thể Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, tranh luận trên tinh thần xây dựng và thống nhất cao trong hành động. Mỗi quyết sách phải được cân nhắc từ nhiều chiều, có căn cứ khoa học và tính khả thi.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cam kết tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND theo hướng dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, công khai, minh bạch, thực chất, chuyên nghiệp, gần dân và hiệu quả; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giám sát, đóng góp thẳng thắn của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về biên chế; thành lập các phường trên địa bàn; các chính sách về đất đai, dân tộc, y tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Bà Trần Thị Thanh Hương, sinh năm 1971, quê quán tỉnh Đồng Tháp; trình độ Cử nhân, Cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 7/2025, bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. Từ tháng 8/2026, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.