Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Thanh Hương, tân Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang. Ảnh: phunuvietnam.vn

Ngày 22/9, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo chủ trương của cấp có thẩm quyền, nhằm bảo đảm sự liên tục, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của HĐND trong cả nhiệm kỳ.

Bà Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Từ tháng 7/2026, HĐND tỉnh An Giang khuyết chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Ngày 7/9, ông Nguyễn Thanh Nhàn được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Bà Trần Thị Thanh Hương sinh năm 1971, quê quán tỉnh Đồng Tháp, có trình độ chuyên môn là Cử nhân Báo chí, Cao cấp lý luận chính trị. Bà từng trải qua các chức vụ: Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Thành ủy Long Xuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (trước khi sáp nhập tỉnh) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang sau khi sáp nhập tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Thị Thanh Hương bày tỏ quyết tâm sẽ cùng với tập thể Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh, tiếp tục xây dựng môi trường làm việc với tinh thần phát huy cao nhất trí tuệ tập thể; tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, tranh luận trên tinh thần xây dựng và thống nhất cao trong hành động, để mỗi quyết sách được cân nhắc từ nhiều chiều, có căn cứ khoa học và có tính khả thi cao, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động của HĐND theo hướng dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, công khai, minh bạch để hoạt động của HĐND tỉnh thực chất và chuyên nghiệp hơn, gần dân và hiệu quả hơn.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nghị quyết tập trung vào những vấn đề cấp thiết về biên chế; thành lập phường thuộc tỉnh; chính sách về đất đai, dân tộc, y tế, dân số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ ổn định dân cư, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HĐND tỉnh An Giang quyết nghị thống nhất chủ trương thành lập 22 phường thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã hiện hữu. Cụ thể các phường gồm: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền, Hội An.

Việc thành lập 22 phường mới nhằm đẩy mạnh tái cấu trúc không gian đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới và tinh gọn bộ máy hành chính hướng tới hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khi trở thành phường, các địa phương sẽ được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ hơn về hệ thống điện, đường, trường, trạm, giao thông và tiện ích công cộng theo tiêu chuẩn đô thị; thúc đẩy giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

HĐND tỉnh An Giang quyết nghị biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương tỉnh và tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh An Giang năm 2026 là 62.630 biên chế. Cụ thể là biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương tỉnh năm 2026 là 1.813; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã năm 2026 là 4.797; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026 là 56.020 người.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp tập trung giải quyết một khối lượng công việc khá lớn và cấp thiết, từ tổ chức bộ máy, biên chế, đến việc thành lập các phường, hoạt động của các lực lượng ở cơ sở; quản lý đất đai, biên giới, dân cư; chính sách an sinh xã hội, dân tộc; cùng nhiều cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách, khoa học, công nghệ và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Việc kịp thời xem xét, quyết định các nội dung nêu trên đã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống nghị quyết của HĐND tỉnh sau sắp xếp, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý, điều hành được liên tục, thống nhất, thông suốt; đồng thời giải quyết những yêu cầu đang đặt ra từ thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các nghị quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa đối với những nội dung cần thiết; không để khoảng trống, gián đoạn hoặc chậm trễ trong tổ chức thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được các bên liên quan chủ động rà soát, xử lý.