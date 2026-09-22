Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh An Giang giới thiệu bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Thanh Hương, tân Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, bà Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trần Thị Thanh Hương sinh năm 1971, quê quán tỉnh Đồng Tháp; trình độ Cử nhân, Cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, bà từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy Long Xuyên; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh An Giang.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang chúc mừng bà Trần Thị Thanh Hương (thứ 5 từ trái sang) - tân Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ tháng 7/2025, bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. Từ tháng 8/2026, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cam kết sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, tranh luận trên tinh thần xây dựng và thống nhất cao trong hành động.