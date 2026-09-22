Bà Trần Thị Thanh Hương được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

Sáng 22/9, HĐND tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Có 77/88 đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Kết quả, 77/77 phiếu phát ra đều tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Thanh Hương. Ảnh: Tào Đạt

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cho biết sau hợp nhất, tỉnh có không gian phát triển rộng lớn hơn song cũng đặt ra nhiều yêu cầu về quy hoạch, hạ tầng, đô thị, phân bổ nguồn lực và nâng cao chất lượng quản trị.

Tỉnh An Giang đang đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, khai thác hiệu quả kinh tế biển, kinh tế biên giới, du lịch, nâng cao giá trị nông nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.

Bà Hương khẳng định HĐND tỉnh phải tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; cụ thể hóa các chủ trương thành nghị quyết phù hợp thực tiễn, đồng thời tăng cường giám sát để các quyết sách đi vào cuộc sống. Mỗi quyết sách phải được cân nhắc từ nhiều chiều, có căn cứ khoa học và tính khả thi.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Tào Đạt

Bà Hương cũng cam kết tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND theo hướng dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, công khai, minh bạch, thực chất, chuyên nghiệp, gần dân và hiệu quả và mong muốn tiếp tục nhận được sự giám sát, đóng góp thẳng thắn của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Trước đó, tháng 7 vừa qua, HĐND tỉnh An Giang khuyết chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Sau đó, đến ngày 7/9, ông Nhàn được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Bà Trần Thị Thanh Hương sinh năm 1971, quê quán tỉnh Đồng Tháp; trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, bà từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh An Giang. Từ tháng 7/2025, bà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang (sau sáp nhập). Từ tháng 8 năm nay, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.