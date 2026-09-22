Bà Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe tờ trình giới thiệu và tiến hành quy trình bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Hương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết, việc được tín nhiệm vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri, nhân dân trong tỉnh. Cảm ơn sự tin tưởng, phân công của Ban Bí thư, Tỉnh ủy An Giang và sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, bà Trần Thị Thanh Hương cũng gửi lời tri ân các thế hệ lãnh đạo, đại biểu HĐND 2 tỉnh An Giang Kiên Giang qua các thời kỳ đã đóng góp cho hoạt động của cơ quan dân cử.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu nhận nhiệm vụ

Theo bà Hương, sau hợp nhất, An Giang có không gian phát triển rộng lớn hơn, song cũng đặt ra nhiều yêu cầu về quy hoạch, hạ tầng, đô thị, phân bổ nguồn lực và nâng cao chất lượng quản trị. Tỉnh đang đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, khai thác hiệu quả kinh tế biển, kinh tế biên giới, du lịch, nâng cao giá trị nông nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, An Giang đang chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khẳng định, HĐND phải tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; cụ thể hóa các chủ trương thành nghị quyết phù hợp thực tiễn, đồng thời tăng cường giám sát để các quyết sách đi vào cuộc sống.

“Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ cùng tập thể Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, tranh luận trên tinh thần xây dựng và thống nhất cao trong hành động. Mỗi quyết sách phải được cân nhắc từ nhiều chiều, có căn cứ khoa học và tính khả thi”, bà Hương nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cam kết tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND theo hướng dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, công khai, minh bạch, thực chất, chuyên nghiệp, gần dân và hiệu quả; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giám sát, đóng góp thẳng thắn của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng về biên chế; thành lập các phường trên địa bàn; các chính sách về đất đai, dân tộc, y tế, dân số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ ổn định dân cư...

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương sinh năm 1971, quê quán tỉnh Đồng Tháp; trình độ Cử nhân, Cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, bà từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy Long Xuyên; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh An Giang. Từ tháng 7/2025, bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. Từ tháng 8/2026, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.