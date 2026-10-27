Bà Trần Thị Minh Thúy làm Tổng giám đốc MIK Group

Sáng 27/10, MIK Group công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Thúy làm Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật của tập đoàn, thay cho ông Nguyễn Trường Sơn.

Ông Nguyễn Trường Sơn sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT MIK Group, kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MIK Home.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc MIK Group, bà Trần Thị Minh Thúy giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Virex, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Alphanam.

Bà Trần Thị Minh Thúy, sinh năm 1974, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp và bất động sản. Bà tốt nghiệp Đại học Tài chính và là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nam California (Mỹ).

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc MIK Group, bà Thúy giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Virex, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Alphanam. Trước đó, bà là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản T&T Homes và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Vinhomes.

Thành lập năm 2014, đến nay MIK đã trở thành một trong những chủ đầu tư lớn trên thị trường bất động sản trong nước, nhất là với lĩnh vực phát triển căn hộ cao tầng. Sắp tới, doanh nghiệp này định hướng mở rộng quy mô, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động từ nhà ở, khu đô thị đến bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng.

MIK Group ghi dấu ấn với nhiều dự án như The Matrix One, The Magnolia, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Smart City, Imperia Ocean City, Imperia Sky Garden,… cùng các tổ hợp nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế tại Phú Quốc.