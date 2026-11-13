Bà Trần Phương Ngọc Giao tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu PNJ

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

MBS lưu ý số lượng cổ phiếu dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực thể có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo và đây là lần thứ 4 bà Ngọc Giao bị bán giải chấp.

Trước đó vào ngày 8/10, bà Trần Phương Ngọc Giao đã bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ thông qua phương thức khớp lệnh, tiếp đến ngày 30/10, bà Ngọc Giao, cũng đã bị bán giải chấp 1.837.800 cổ phiếu PNJ và đến ngày 4/11, bà Giao bị bán giải chấp thêm 2.318.000 cổ phiếu PNJ. qua đó, giảm sở hữu từ 9,866 triệu cổ phiếu, chiếm 1,93%, xuống 7,548 triệu cổ phiếu, chiếm 1,47% vốn điều lệ, giao dịch bán giải chấp thực hiện ngày 4/11 để công ty chứng khoán thu hồi nợ.

Sau 03 giao dịch trên, thì số lượng cổ phiếu của người thực hiện và người có liên quan còn 33.577.903 cổ phiếu, chiếm 6,56% vốn điều lệ tại PNJ.

Được biết, tại kỳ review quý 4/2026 công bố vào sáng ngày 12/11 theo giờ Việt Nam, rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index đã thêm 2 và loại ra 3 mã cổ phiếu từ Việt Nam.

Cụ thể, rổ MSCI Frontier Market Index đã thêm vào tổng cộng 12 mã cổ phiếu và loại ra 10 mã tại các thị trường trong đợt review quý 4/2026 - trong đó, Việt Nam có 2 đại diện được bổ sung, và loại ra 3 mã là DIG, FPS, PC1. Còn 02 mã được bổ sung là NLG và PNJ.

Như vậy, rổ danh mục của MSCI Frontier Market Index tăng 2 mã sau kỳ review quý 4, tổng cộng đạt 248 mã.

Các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ 01/12/2026. Kỳ review tiếp theo sẽ được công bố vào 09/02/2027 (tức rạng sáng ngày 10/02/2027 theo giờ Việt Nam), và sẽ có hiệu lực từ 01/03/2027.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/11, giá cổ phiếu PNJ tăng thêm 2,75% lên 14.950 đồng/cổ phiếu.