Ba trận địa pháo nước tại Hà Nội sẵn sàng khai hỏa vào tối 10/10

21h tối 10/10, Hà Nội sẽ đồng loạt khai hỏa 3 điểm bắn pháo hoa ở hồ Gươm, hồ Tây và hồ Văn Quán, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa được đặt trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), khu vực phố Quảng Khánh giáp hồ Tây (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Cả 3 điểm đều bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 4.025 quả, trong đó Hoàn Kiếm có 1.725 quả, Tây Hồ 1.800 quả và Hà Đông 500 quả.

Pháo hoa nổ tầm thấp gồm 1.175 quả và 110 giàn. Riêng điểm bắn tại Tây Hồ có thêm 200 quả pháo nổ nước.

Chương trình sử dụng 1.280 giàn hỏa thuật, gồm 350 giàn trên mặt hồ Hoàn Kiếm, 900 giàn trên mặt hồ Tây và 30 giàn trên bờ hồ Văn Quán.

Theo kế hoạch, cả ba điểm tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h ngày 10/10. Mỗi màn trình diễn kéo dài 15 phút, kết thúc lúc 21h15.

Để phục vụ bắn pháo hoa, từ 23h ngày 7/10, lực lượng chức năng dựng hàng rào cứng, cấm một nửa đường Đinh Tiên Hoàng phía giáp hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ ngã ba Lê Thạch đến ngã ba Đinh Lễ.

Từ 18h ngày 10/10 đến khi kết thúc bắn pháo hoa, cấm đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ ngã ba Trần Nguyên Hãn đến ngã tư Tràng Tiền.

Tại phường Tây Hồ, đường Quảng Khánh bị cấm từ 7h ngày 7/10 đến khi kết thúc bắn pháo hoa, đoạn từ ngã ba Quảng Khánh - Phủ Tây Hồ đến trạm biến áp 25, số 47 đường Quảng Khánh.